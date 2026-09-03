Mariano Navone no se detiene: eliminó a Berrettini y habrá duelo argentino en el US Open ante Tomás Etcheverry + Agregar ámbito en









Luego de dar el batacazo del torneo tras derrotar a Novak Djokovic, el tenista nacional continúa alimentando su sueño deportivo y ahora chocará ante su compatriota platense.

Mariano Navone avanza a paso firme

El argentino Mariano Navone continúa con una semana soñada en el US Open. Tras dar el golpe frente a Novak Djokovic, volvió a mostrar carácter y nivel para superar al italiano Matteo Berrettini y meterse por primera vez en la tercera ronda del torneo.

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El encuentro, que se extendió por tres horas y 29 minutos, tuvo un desarrollo cambiante. Navone (49° del ranking ATP) se impuso por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4), en un duelo donde la potencia del europeo —que conectó 15 aces— contrastó con una elevada cantidad de errores no forzados (77), clave en el desenlace.

El argentino volvió a apoyarse en una estrategia clara: ritmo alto, consistencia desde el fondo y desgaste físico del rival, una fórmula que ya le había dado resultados recientes. En el tramo final, esa solidez fue determinante para inclinar el tiebreak y sellar la victoria.

Duelo argentino asegurado en Nueva York El triunfo le abre la puerta a un cruce especial: en la tercera ronda se medirá con su compatriota Tomás Etcheverry. El platense (32°) venció al británico Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3 en un partido que tuvo una larga interrupción por lluvia, pero que no alteró su rendimiento.

Tomás Etcheverry venció al británico Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3 en un partido que tuvo una larga interrupción por lluvia, pero que no alteró su rendimiento. Para Etcheverry será su sexta presencia en esta instancia de un Grand Slam, consolidando su regularidad en el circuito. Navone, en cambio, atraviesa un momento bisagra, alcanzando por primera vez esta fase en Nueva York y confirmando su crecimiento.

Será además el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, aunque ya se cruzaron en categorías Challenger y Future, con dos victorias previas para Etcheverry.