Plazo fijo: cuánto gano si invierto $2.500.000 a 90 días

Con tus ahorros disponibles, el rendimiento a 90 días depende de la tasa que ofrezca cada banco. Cómo calcular cuánto recibirías al vencimiento.

Con una inversión de $2.500.000 a 90 días, el rendimiento dependerá de la tasa que ofrezca el banco al momento de constituir el plazo fijo.

Poner $2.500.000 en un plazo fijo durante 90 días permite conocer de antemano el rendimiento de la inversión si se trata de una colocación tradicional a tasa fija. El resultado final depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrezca la entidad elegida.

El Banco Central cuenta con un comparador de tasas para que los ahorristas puedan revisar las propuestas de distintas entidades. La tasa informada corresponde a colocaciones online a 30 días y puede cambiar según el monto y el plazo elegido.

Para calcular el rendimiento hay que conocer la TNA del banco. Por ejemplo, si una entidad ofreciera una TNA del 30% , el cálculo aproximado para 90 días sería de $184.932 de intereses .

En ese escenario, al finalizar los 90 días el ahorrista recibiría aproximadamente $2.684.932 , compuesto por los $2.500.000 de capital inicial más los intereses generados durante el período.

Si la tasa ofrecida fuera diferente, el resultado también cambiaría. Por eso, antes de constituir el depósito es importante consultar la tasa vigente y hacer la cuenta con las condiciones concretas que ofrece el banco.

Qué pasa si la tasa es más alta o más baja

La diferencia entre las tasas puede modificar de manera importante el resultado final. Con una TNA del 35%, por ejemplo, el interés aproximado para 90 días sería de $215.753, por lo que el capital final llegaría a unos $2.715.753.

Con una TNA del 40%, en cambio, el rendimiento aproximado para el mismo período sería de $246.575, llevando el monto final a aproximadamente $2.746.575.

Estos ejemplos sirven para entender cómo impacta la tasa sobre los $2.500.000, pero no representan necesariamente la oferta actual de un banco determinado. El BCRA aclara que las tasas pueden variar para otros montos o plazos.

¿Conviene poner $2.500.000 en un plazo fijo durante 90 días?

Antes de invertir, hay que evaluar si el dinero podrá mantenerse inmovilizado durante todo el período. En un plazo fijo tradicional, el período mínimo es de 30 días y la modalidad no permite retirar anticipadamente los fondos.

También conviene comparar distintas entidades antes de elegir dónde depositar los ahorros. El BCRA permite consultar las tasas informadas por los bancos y, en determinados casos, realizar un plazo fijo online aunque la persona no sea cliente de esa entidad.

Por último, el cálculo debe hacerse con la tasa efectivamente ofrecida para los $2.500.000 y los 90 días. Así se puede saber exactamente cuánto se ganaría y cuánto dinero se recibiría al vencimiento, sin confundir la TNA publicada con el rendimiento efectivo de la operación.