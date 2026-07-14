Cuatro países avanzan en su negociación para integrarse a la Unión Europea

Se trata de Albania, Montenegro, Moldavia y Ucrania. Este último caso genera mucha importancia en la UE debido al temor por el avance de Rusia y China.

Cuatro países que esperan incorporarse a la Unión Europea (UE) dieron, este martes, pasos importantes en sus negociaciones , en una de las mayores iniciativas de ampliación del bloque en más de 20 años. Se trata de Albania, Montenegro, Moldavia y Ucrania , luego de unas conferencias intergubernamentales en celebradas en Bruselas, Bélgica , para abrir o cerrar de manera ceremonial las vías de conversación.

Sin embargo, aún podrían pasar años antes de que cualquiera de ellos se incorpore. “No hemos visto esto en más de dos décadas. La última vez fue en 2002. Este es un Súper Martes para la ampliación de la UE y Ucrania forma parte de ello”, manifestó ante los periodistas la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

Aunque celebrar cuatro reuniones en un solo día es algo poco habitual, 10 países (la mayoría de Europa central) se incorporaron a la UE en 2004 . Croacia, el último en ser admitido en el mayor bloque comercial del mundo, se incorporó en 2013.

La medida del martes es una señal de los importantes cambios políticos y geoestratégicos que se están produciendo en Europa. En 2019, el presidente francés Emmanuel Macron insistió en que bloquearía cualquier intento de ampliación hasta que la propia UE hubiera llevado a cabo profundas reformas.

Pero la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias alteraron ese cálculo, ya que la UE buscó incentivar reformas en los países candidatos ante el temor de la creciente influencia de Rusia y China. Ucrania considera la pertenencia a la UE como una “garantía de seguridad” para un futuro estable una vez que termine la guerra, mientras que de momento su mejor garantía sería la membresía en la OTAN, pero el gobierno de Donald Trump insiste en que eso no puede ocurrir.

Los países europeos ven la guerra como una amenaza existencial y temen que el presidente ruso Vladimir Putin pueda ponerlos en la mira en los próximos años, especialmente si gana en Ucrania. “El argumento a favor de la adhesión de Ucrania a la UE es muy sólido. La futura arquitectura de seguridad de nuestro continente es inimaginable sin Ucrania”, sostuvo Kos.

Ucrania considera la pertenencia a la UE como una “garantía de seguridad” para un futuro estable una vez que termine la guerra.

Los países que esperan incorporarse a la UE deben completar negociaciones en 35 áreas de política, conocidas como capítulos, desde agricultura hasta fiscalidad y desde energía hasta comercio, un proceso puede llevar años.

El mes pasado, Ucrania y Moldavia abrieron negociaciones sobre un grupo de cinco capítulos vinculados a los valores y principios sobre los que se fundó la UE, como el Estado de derecho, el respeto de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Cada uno abrió este martes un segundo grupo centrado en las relaciones exteriores y en las políticas de seguridad y defensa, así como en la política comercial, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria.

La Unión Europea registrará su máximo de población previo a un declive inevitable

Con un volumen actual de 450,6 millones de habitantes, la Unión Europea se encamina a tocar su techo demográfico antes de iniciar un retroceso paulatino en las siguientes décadas, según revela un reciente informe que expone las profundas implicaciones del envejecimiento social.

El análisis, elaborado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, proyecta que el bloque comunitario continuará creciendo de manera leve hasta el año 2029, momento en el que rozará los 453,3 millones de residentes. A partir de ese punto de inflexión, comenzará un descenso constante que reducirá la población a unos 445 millones para mediados de siglo, y que se profundizará hasta los 398,8 millones al llegar al año 2100, una dimensión demográfica similar a la que Europa registraba a finales de la década de 1970.

Esta contracción coincide con un incremento inédito en la longevidad de los ciudadanos europeos. Impulsada por las mejoras en la calidad de vida y los progresos médicos, la esperanza de vida se situó en los 81 años en 2024, y las previsiones apuntan a que para finales de siglo las mujeres superarán los 90 años y los hombres los 86. Esta mayor supervivencia reconfigurará por completo la estructura social para el año 2050, cuando prácticamente uno de cada tres habitantes tendrá 65 años o más, en comparación con la proporción actual de uno de cada cinco.