El coach de Franco Colapinto aseguro que si el argentino tuviera un buen auto "ganaría carreras"

Lucas Benamo acompaña al piloto argentino desde que tiene 8 años y aseguró que de a poco está mejorando su rendimiento a comparación al año pasado. Además, Colapinto reveló el motivo de por qué usa el número #43 en la máxima categoría.

Lucas Benamo, coach deportivo de Franco Colapinto , analizó este viernes la temporada del argentino y reveló que los altibajos que está sufriendo son normales en su carrera: “ No tengo dudas de que hoy son carreras de autos. Si tuviera un auto de punta no tengo dudas de que ganaría y lo haría igual ”, sentenció.

En lo que va del campeonato del mundo, Colapinto suma 19 puntos en 11 Grandes Premios . Mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, ya tiene 42 –con un podio en su haber–. A comparación de la temporada pasada, el argentino pudo volver a sumar como lo hacía con Williams en 2024 y de a poco va demostrando por qué se merece estar en la categoría.

Ante esto, Benamo dijo: “ Fran trabaja en todos los aspectos que tiene que mejorar porque todavía está aprendiendo en la Fórmula 1 y es la primera temporada que hace. Pero también veo una evolución marcada en las clasificaciones con respecto al año pasado, en cuanto al GAP de diferencia con Gasly” , aseguró en Carburando Radio.

Por otro lado, uno de los aspectos fundamentales para cualquier deportista en esta nueva época es el mental. En marzo de 2026, Colapinto tuvo la oportunidad de ser el protagonista del Road Show en Buenos Aires, en donde se estima que asistieron unas 200.000 personas. A raíz del evento, levantó exponencialmente su nivel demostrando que estaba muy bien anímicamente.

Respecto a las semanas que se tomó Colapinto para volver al país y ser parte de la ceremonia, su coach confirmó su situación emocional: “ El Road Show fue una cosa de locos por lo que somos los argentinos y lo que genera la Fórmula 1 para nosotros. Anímicamente, desde principio de año Franco está muy bien, yo lo siento así, está contento, disfrutando, está haciendo carreras muy buenas ”, señaló Benamo.

Por qué Colapinto usa el #43

En el receso del verano Europeo, en la que la Fórmula 1 no le permite tener actividad en los garajes a los pilotos y a los ingenieros, Alpine aprovechó este viernes para subir un video con el argentino en la que le preguntaron la razón de su número en la máxima categoría.

“Bueno, mi papá corría con ese número y luego yo corrí con él en karting. Empecé ahí, en mi segundo o tercer año corriendo, y luego empecé a ganar y terminó siendo como un amuleto de la suerte”, sentenció Colapinto.

Colapinto y el #43. F1

Por último, el pilarense explayó las sensaciones que le provocan usar el #43: “Me trae muchos recuerdos, para ser sincero. Es una sensación muy linda correr con un número con el que estuviste toda tu vida, con el que creciste en el camino hacia la Fórmula 1. Definitivamente es un número que representa mucho para mí y para todos los que me rodean. Así que sí, bastante afortunado de poder correr con él en la F1”, concluyó.

Cuándo regresa la Fórmula 1

La máxima categoría volverá a las pantallas el viernes 21 de agosto, cuando las únicas prácticas libres en Zandvoort, Países Bajos, tomen las luces de la escena a las 7:30 horas. Ese mismo día se disputará la clasificación para la carrera Sprint a partir de las 11:30. El sábado, la Sprint se llevará a cabo desde las 7:00 y, una vez terminada, a las 11 llegará la Qualy para el plato principal.

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Por último, la carrera será el domingo a las 10.00, en donde Kimi Antonelli buscará seguir con su racha positiva y Lewis Hamilton hará lo propio para acercarse cada vez más a la punta del campeonato de pilotos.