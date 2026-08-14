El divertido apodo que le puso Franco Colapinto a Pierre Gasly, su compañero en Alpine

El argentino sorprendió con la insólita forma de referirse a su colega francés, mientras ambos aguardan por el retorno del Gran Circo tras el descanso de mitad de temporada.

La Fórmula 1 goza de un merecido descanso de mitad de temporada, pero aun así continúa brindando contenido a los fanáticos que aguardan la reanudación del campeonato, liderado de forma indiscutida por el joven Kimi Antonelli. Mientras tanto, las redes sociales sirven para calmar un poco la ansiedad .

Por eso, recientemente se viralizó un video en el que los pilotos trataban de adivinar algunas cuestiones históricas de la competencia. Entre los protagonistas se lució Franco Colapinto , quien además le puso un divertido e inesperado apodo a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

En un video donde el juego consistía en adivinar qué pilotos utilizaron ciertos números, el argentino fue el único que acertó quién había usado el cero. Pero al llegar al número 10 recordó al otro piloto de Alpine, Pierre Gasly.

Lo llamativo estuvo en la forma elegida por Colapinto para referirse al francés. Ni Gasly ni Pierre: para Franco, su compañero es “Piercinho”. El apodo se volvió viral rápidamente, ya que poco tiene que ver darle una tonalidad brasileña a un europeo sin relación siquiera con Portugal como para jugar así con las palabras.

De todas formas, nadie cuestionó la ocurrencia y los fanáticos se la tomaron con humor . La caja de comentarios se llenó de risas y respuestas ingeniosas a partir de este divertido momento del argentino.

Ambos han demostrado una buena química fuera de las pistas, mientras que dentro compiten fervientemente por ser el mejor de la escuadra, aún en lucha por convertirse en “la mejor del resto”. Una vez terminadas sus vacaciones, retomarán la acción en una Fórmula 1 con varios capítulos interesantes por delante y buscarán ofrecer al público un cierre de temporada capaz de mejorar un inicio que aburrió a muchos.

Los pilotos de Alpine regresarán a la actividad en el Gran Premio de los Países Bajos. Cuenta de X: @AlpineF1Team

La Fórmula 1 de vacaciones: cuándo regresa la máxima categoría

Las vacaciones de los pilotos terminarán este 21 de agosto, cuando todos deban presentarse en el circuito de Zandvoort para dar paso al Gran Premio de los Países Bajos. La casa de Max Verstappen recibirá el retorno a la actividad del Gran Circo y hay mucho entusiasmo por ver cómo continuará la lucha por los campeonatos de pilotos y constructores.

Las prácticas libres 1 serán el viernes 21 de agosto desde las 7:30, mientras que ese mismo día se disputará la clasificación para la carrera Sprint a partir de las 11:30. El sábado, la Sprint se llevará a cabo desde las 7:00 y, una vez terminada, a las 11 llegará la Qualy para el plato principal. La carrera será el domingo 23 desde las 10:00.

La lucha por el campeonato de pilotos está centrada en tres protagonistas: Kimi Antonelli marcha como único líder con 219 unidades, seguido por Lewis Hamilton, con 169 puntos, y su compañero George Russell, con 160. Más atrás aparece Charles Leclerc, con 138, cuyo objetivo es acercar a Ferrari en la tabla de constructores.

Los italianos arrastran 307 unidades y marchan segundos, lejos del tercer puesto que ocupa McLaren y a solo 72 puntos del líder, Mercedes, con 379. Las Flechas de Plata tuvieron un comienzo arrasador, pero los de Maranello encontraron mejoras que les permitieron acercarse a su rendimiento y buscarán ofrecer pelea hasta el final de la temporada.