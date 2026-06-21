A 40 años de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Maradona a los ingleses

Un 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona convertía los dos goles con los cuales la Selección Argentina, dirigida por Carlos Salvador Bilardo, le ganaba 2-1 a Inglaterra avanzando a las semifinales del Mundial de México que, a la postre resultó campeón.

Un 22 de junio, pero de 1986, Diego Armando Maradona le marcaba los dos goles a los ingleses en el Mundial de México: "la Mano de Dios" y "El Gol del Siglo".

Como olvidarlo, como no recordarlo, cómo no conmemorarlo. Si aquél 22 de junio de 1986 a las 16.09 de la Argentina, en el Estadio Azteca un ser mitológico llamado Diego Armando Maradona convertía el segundo gol a Inglaterra, el gol más hermoso de la historia, el gol que quedará en los anales del fútbol.

Esa tarde de domingo, en los albores del invierno, la Argentina se paralizó por completo. En todo el país, las calles quedaron desiertas y la gente se volcó masivamente frente a los televisores y radios para seguir los cuartos de final del Mundial de México.

Luego de un primer tiempo tenso, cerrado y muy disputado el D10s del fútbol dejó el cielo y en un puñado de minutos bendijo a la Selección Argentina, conducien dola al triunfo final por 2 a 1.

A los 51 minutos Diego capitalizó un mal despeje del defensor Kenny Sansom y ante la salida de Peter Shilton extendió su puño para el gol que se inmortalizó con el nombre de “La Mano de Dios”. Sin embargo, la obra maestra de Maradona llegaría 4 minutos después, a los 55 del partido.

Maradona recibió un pase desde la mitad del campo del “Negro” Héctor Enrique y tardó 10.6 para llegar al arco inglés, a una velocidad de 14.4 km/h, recorriendo los 60 metros con la pelota al pie, como enamorada de su zurda mágica, para desparramar en el suelo a Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick y el arquero Peter Shilton y convertir ese sublime gol.

“A Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico… ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 – Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2-Inglaterra 0″, describió en vivo en ese partido ante el gol de Maradona el comentarista uruguayo Víctor Hugo Morales con la voz entrecortada entre la emoción y el llanto, quien como los 114.600 espectadores que estaban en el Azteca no podían creer lo que terminaban de presenciar.

A partir de ese gol, en Argentina -a pedido de Futbolistas Argentinos Agremiados y aceptado por la AFA- el día del futbolista pasó a celebrarse los 22 de junio, en reemplazo del histórico 14 de mayo de 1953 que festejaba ese gol de Ernesto Grillo en un partido amistoso en cancha de River frente a Inglaterra, donde también apiló a varios ingleses para definir desde un ángulo cerradísimo y sorprender a todos.

Maradona contó como fueron sus dos goles

Con relación al primer gol que se lo llama “la Mano de Dios”, Diego dijo: “Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase. Lo anticipa a Sansom y es el propio inglés quien se la quería dar a Shilton porque en esa época se podía jugar para atrás y dársela al arquero. Cuando vi que iba para arriba, dije ’no la alcanzo nunca, bajá por favor’. Se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces, ¡empiezo a gritar ‘gol, gol!’. Y Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrazame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me pregunta: ‘¿No me digas que fue con la mano?. Y le respondo lo mismo. ‘Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas’”, explica Maradona sobre el gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1795798630034551130?s=20&partner=&hide_thread=false Diego Armando Maradona | "La Mano de Dios"

@Argentina 2-1 Inglaterra #CopaMundialFIFA 1986 | Cuartos de final. pic.twitter.com/zo0R7ZvieE — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) May 29, 2024

Con el tiempo, Diego admitió que visitó en varias ocasiones Alin Bin Nasser, el árbitro de aquel partido: ”Lo visité varias veces mientras estaba en Dubai, El me dijo que los líneas cobraron el gol y no vieron la mano, pero que hubo más de 100 mil personas que tampoco se dieron cuenta. Yo solo no fui el equivocado, se equivocó toda la cancha”.

En ese mismo encuentro, Maradona marcaría otro gol antológico: el gol del siglo y lo contó así: “Agarro la pelota en la mitad de la cancha. Me voy con la zurda corriéndola y cuando vi a Reid que no puede más dije: ‘esta es la mía’. Caballo que alcanza gana. Me sale Butcher y amago. Butcher se va hacia su izquierda. Cuando encaro veo a Burruchaga y Valdano y a Fenwick dudando si marcarlos o impedir que yo fuera de cara al gol. Le amagué a Fenwick y la tiré adelante. Él me puse la mano, pero yo era una topadora, no me podía parar ni un ferrocarril. Entonces cuando enfrento a Shilton le hago un amague y sigo con la pelota y toco con los tres dedos antes de que Butcher me caiga en el tobillo. Pero la pelota ya estaba flameando en la red”, relató el “10”.

Aunque para todo el mundo el segundo gol de Diego fue el más hermoso de todos los tiempos, Maradona eligió el primero como el mejor: En su autobiografía autorizada “Yo soy el Diego” dice: “A veces siento que me gustó más el de la mano, el primero. Ahora sí puedo contar lo que en aquel momento no podía, lo que en aquel momento definí como ‘La mano de Dios’… Qué mano de Dios, ¡fue la mano del Diego! Y fue como robarles la billetera a los ingleses, también”, se lee en la página 137 del libro escrito por Daniel Arcuchi y Enersto Cherquis Bialo.

Bautizó el segundo gol con el nombre de “Gracias Turco”

El segundo tanto de Maradona a los ingleses fue elegido el mejor de la historia de los mundiales y la propia FIFA lo definió como “El Gol del Siglo”. Sin embargo, Diego lo llamó con el nombre de “Gracias Turco” y explicó el motivo.

Al gol se lo puede llamar de muchas maneras. Es el gol soñado pero lo quiero llamar "Gracias al Turco", por mi hermanito. Yo había hecho una jugada muy parecida en Wembley, cuando perdimos 3-1 y yo jugaba por primera vez con la Selección Mayor en Wembley y en vez de enganchar para adentro, le jugué la pelota a la derecha, creyendo que podía definir con tranquilidad y se me fue para afuera, por centímetros", narró Maradona en 2005, durante una de las ediciones especiales de La Noche del Diez, su programa de TV. "Cuando llego de la gira, mi hermanito me dice: 'Pelu, te equivocaste. Tenías tiempo de amagarle a tirarle tres dedos al segundo palo y engancharle para adentro y meterte con pelota y todo'".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FootyTimeless/status/2066715750803398787?s=20&partner=&hide_thread=false Diego Maradona’s goal vs England at the 1986 FIFA World Cup. Genius. pic.twitter.com/xheLWGiUrr — Footy Timeless (@FootyTimeless) June 16, 2026

Maradona contó en primera persona toda la jugada, y cuando llegó el momento de comentar la definición, sostuvo: "Cuando se la tiro adelante a Fenwick y enfrento a Shilton, juro por lo que más quiero que son mis dos hijas, Dalma y Giannina, que me acuerdo del Turco. Y digo: si yo le juego la pelota, por ahí se me va afuera, porque yo tenía la posibilidad de pegarle ahí ya. Entonces cuando le hago así, veo que hay un desmayo. Shilton se desmayó todo, entones lo único que tuve que hacer era acomodarla, seguir para asegurar y cuando tuve la pelota acá (en el área chica) sentí que era gol", cerró.

El partido lo jugó con la sangre en el ojo

Aquel partido en el Mundial ’86 ante los ingleses, Maradona lo vivió como una final desde la previa, por lo que había sucedido en la Guerra de Malvinas cuatro años atrás -más allá de que un conflicto bélico no tenga nada que ver con un partido de fútbol- y por la instancia en la que se enfrentaban argentinos e ingleses.

El relato que en su momento hizo el “Tata” José Luis Brown resultó conmovedor sobre la forma particular y sanguínia con la cuál enfrentó Diego ese partido ante los ingleses.

"La noche anterior al partido no dijo una palabra, ni una. Cenó y se encerró sólo en su pieza. Esa noche no escuchó música, tampoco hizo chistes, no hizo nada. Pensamos que se sentía mal, yo lo observé todo el tiempo, todo el tiempo que pude lo observe. A las dos de la mañana salió al balcón mirando a la nada, estaba pensativo. Me le acerqué y le pregunté: 'Diego, ¿pasa algo?'. Sólo me sonrió y me dijo: '¿Qué hacés despierto?, anda a dormir'. Pero me lo dijo con una sonrisa", detalló Brown.

Y continuó: "Al otro día en el partido fue el primero en estar listo y nos animó a todos. A todos nos dio arengas y aliento. Al salir al campo, iba pecho adelante y mirada en alto. No dijo una palabra, estaba serio, sólo miraba a los ingleses. Cuando terminó el himno, se escuchó este grito: 'Vamos eh, vamos que estos hijos de p... nos mataron a nuestros pibes, nuestros amigos, vecinos. ¡No podemos perder!'".

"Ahí fue que comprendí que Diego era un hombre concentrado en su venganza. Un año después, los Veteranos de Malvinas dijeron: 'Lo que hizo Diego fue lo más parecido a la venganza para nosotros'. Él, con su magia, lo hizo posible", concluyó el exdefensor de la Selección Argentina que, en la final de ese mismo Mundial de México- terminaría pasando a la historia luego de convertir un gol y jugando una parte del encuentro con el hombro dislocado.

Como ocurre desde hace tiempo, y sobre todo después de su muerte, los 22 de junio de cada año resultan una fecha muy especial en el recuerdo de todos los argentinos. Porque un 22 de junio de 1986, la Selección Argentina que dirigía Carlos Bilardo se imponía 2 a 1 ante Inglaterra con dos goles de Diego Maradona. Era el preludio de lo que sería la coronación final ante Alemania con el Diego levantándola Copa del Mundo.