Así fue el duro accidente de Charles Leclerc en el Gran Premio de Italia: despiste, susto para el piloto de Ferrari y bandera roja en Monza + Agregar ámbito en









El piloto francés de la escudería de Maranello protagonizó un incidente que llenó de preocupación a los organizadores.

El piloto de Ferrari perdió el control en la Parabólica y terminó contra las barreras. Salió por sus propios medios y sin lesiones.

Charles Leclerc quedó fuera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tras protagonizar un fuerte accidente en las primeras vueltas de la carrera en Monza. El piloto de Ferrari perdió el control de su monoplaza al final del segundo giro y terminó contra las barreras de protección, en un incidente que obligó a detener momentáneamente la competencia con bandera roja. En tanto, Franco Colapinto quedó en la 4° posición, previo al incidente.

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Leclerc defendía la cuarta posición frente a Oscar Piastri, de McLaren, cuando sufrió un repentino sobreviraje al atravesar la rápida curva a la derecha de la Parabólica. El Ferrari perdió la parte trasera y el piloto realizó un trompo antes de impactar a alta velocidad contra las barreras exteriores del circuito.

El francés perdió la parte trasera de su Ferrari en la Parabólica y protagonizó un violento impacto que provocó la bandera roja en Monza. Fuerte accidente de Leclerc en Monza: bandera roja en el GP de Italia A pesar de la violencia del choque, Leclerc pudo salir del auto por sus propios medios y no sufrió lesiones. En un primer momento, la dirección de carrera desplegó el Safety Car, pero luego decidió mostrar la bandera roja para permitir que los oficiales repararan las barreras dañadas por el impacto.

El accidente representó un duro golpe para Ferrari en su carrera de casa. El equipo italiano ya había tenido un comienzo complicado, luego de que Leclerc obligara a su compañero Lewis Hamilton a salir de pista durante la largada. El británico perdió varias posiciones y quedó octavo.

Al momento de la interrupción, George Russell lideraba la carrera con Mercedes, seguido por Pierre Gasly, de Alpine, mientras que Max Verstappen se mantenía entre los puestos de adelante. Franco Colapinto, por su parte, protagonizaba un gran inicio y se encontraba cuarto, por delante de Piastri. Sergio Pérez marchaba 17°.

Así fue el accidente de Leclerc con su Ferrari en el GP de Italia