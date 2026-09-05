Franco Colapinto logró su mejor clasificación en la Fórmula 1, elogió la pole de Pierre Gasly y explicó qué le faltó en Monza

El argentino consiguió el mejor resultado clasificatorio dede su trayectoria y largará séptimo en el Gran Premio de Italia. Alpine sorprendió y metió sus dos autos en la Q3.

Franco Colapinto completó la mejor clasificación de su trayectoria en la Fórmula 1 y partirá desde el séptimo lugar en el Gran Premio de Italia , en una jornada histórica para Alpine , que consiguió una inesperada pole position de la mano de Pierre Gasly .

El francés marcó 1:21.786 y se quedó con el primer puesto después de superar por apenas 0.060 a George Russell , de Mercedes , y por 0.180 a Oscar Piastri , de McLaren . Colapinto, por su parte, registró 1:22.220 y terminó a 0.434 de su compañero.

“Es bastante increíble, creo que sorpresa para el equipo también. No es que esperábamos hacer la pole. Pierre hizo una qualy muy buena ”, expresó el piloto argentino después de la clasificación.

El oriundo de Pilar obtuvo inicialmente el octavo mejor registro de la sesión, pero avanzó una posición en la grilla debido a una sanción que arrastraba Andrea Kimi Antonelli . De esta manera, largará séptimo por primera vez desde su desembarco en la máxima categoría .

Hasta este fin de semana, sus mejores clasificaciones habían sido dos octavos puestos: uno en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024 , cuando competía para Williams , y otro en Miami 2026 . Durante esta temporada también había partido décimo en Canadá.

Colapinto largará séptimo en el Gran Premio de Italia. @AlpineF1Team

“Igualmente fue un gran día para el equipo. Quedar octavo era un muy buen resultado para nosotros ayer y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos. Un gran laburo de Pierre y de todo el equipo para hacerla. Obviamente que con ganas mañana de hacer una buena carrera e ir para adelante”, afirmó Franco.

El rendimiento del argentino también dejó un dato destacado: marcó el mejor primer sector de toda la clasificación. Colapinto completó ese tramo de Monza en 26.779, por delante del resto de los pilotos.

La explicación de Colapinto sobre la diferencia con Gasly

Pese a conseguir su mejor clasificación, Colapinto reconoció que terminó con cierta frustración por la diferencia respecto de Gasly y puso el foco en la capacidad del francés para mejorar sus tiempos a medida que avanzaron las distintas instancias.

“Para mí es entender el por qué y la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre daba saltos más grandes que yo, y yo no hacía las mejoras. No encontraba esas mejoras que él tenía. En Q1 estaba en el mismo tiempo y después me caí un poco. Así que hay que entender un poco las razones y el por qué”, analizó.

El argentino explicó que tuvo dificultades especialmente en algunas curvas y que no logró adaptarse de la misma manera a la evolución de las condiciones de la pista.

“Había un poco más. Creo que un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión. En la Q1 me sentí mejor, después me empezó a costar un poco más. No le encontré la vuelta cuando iba mejorando la pista. Eso fue un poco lo que me faltó”, señaló.

En ese contexto, Colapinto destacó la experiencia de Gasly como uno de los factores que explicaron la diferencia entre ambos Alpine. “Es parte de la experiencia y lo que tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre, que al final da esos saltos muy grandes de sesión a sesión. Es la clave para llegar al final de la qualy bien, aprendiendo de la pista y de cómo mejorar”, sostuvo.

Aunque valoró el resultado colectivo de Alpine, Colapinto reconoció que los 0.434 segundos que lo separaron de su compañero le dejaron una sensación agridulce. “Obviamente contento con la qualy. Pero al estar lejos de Pierre, un poco amargo, aunque contento por el equipo. Estamos muy felices. Esperamos que lo puedan festejar antes de la carrera. Gran resultado, los dos autos en Q3, en Monza”, señaló.

Más tarde volvió sobre su rendimiento y profundizó la autocrítica: “Hoy me costó. No pude dar los saltos que dio Pierre. Eso es lo que debo mejorar. Él es bueno en dar esos saltos. Hay que ver por dónde ir, para ver ese ritmo. Lo hizo mejor con su experiencia”.

La jornada representó, de todas maneras, un importante salto para Alpine, que consiguió colocar sus dos monoplazas entre los diez mejores y logró la pole en un circuito en el que la velocidad punta y la eficiencia aerodinámica resultan determinantes.

Las mejoras de Alpine que impulsaron el rendimiento

El salto de rendimiento de la escudería se produjo después de las actualizaciones introducidas durante el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort, que inicialmente fueron utilizadas únicamente en el monoplaza de Gasly.

Colapinto valoró el impacto que tuvieron esos cambios sobre el funcionamiento del equipo y consideró que representaron un avance importante para la estructura de Enstone.

“Las mejoras fueron muy buenas. Nos dieron un salto muy grande, eso fue positivo”, afirmó.

El argentino también insistió en que la clasificación de su compañero deberá servirle como referencia para las próximas competencias: “En mi caso, aprender de la qualy de Pierre, que fue muy buena para dar un salto para el futuro”.

Colapinto buscará sumar puntos desde la séptima posición

Ratificado recientemente como piloto titular de Alpine para 2027, Colapinto afrontará ahora el Gran Premio de Italia desde la mejor ubicación de partida de su carrera en la Fórmula 1.

El desafío no será sencillo por las características de Monza y la intensidad de una carrera en la que el tránsito y las estrategias pueden resultar determinantes. Sin embargo, partir dentro de los diez primeros le abrirá al argentino una oportunidad concreta para pelear por puntos. “Va a ser duro, va a ser una carrera dura, larga, pero con posibilidades al largar entre los 10 para poder sumar”, sostuvo Colapinto.

Alpine afrontará así la carrera italiana desde una posición inesperada: Gasly partirá desde la pole position y Colapinto lo hará desde el séptimo lugar, después de conseguir la mejor clasificación de su trayectoria en la máxima categoría.