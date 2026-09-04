Colapinto, con mucha autocrítica en Monza: "Hay que entender por qué empeoramos bastante" + Agregar ámbito en









El argentino terminó undécimo en la FP2 del Gran Premio de Italia y, pese a mejorar su tiempo respecto de la primera sesión, aseguró que Alpine dio “un paso para atrás”.

Colapinto, con mucha autocrítica en Monza: "Hay que entender por qué empeoramos bastante" @francolapinto

El argentino Franco Colapinto cerró el viernes de entrenamientos del Gran Premio de Italia con sensaciones contrapuestas. El piloto de Alpine fue noveno en la primera práctica y undécimo en la segunda, pero destacó especialmente el rendimiento que había mostrado durante la mañana y reconoció que el equipo no logró mantener ese nivel en la FP2.

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“En el FP1 salí, di cuatro vueltas, hice el tiempo y después tuve un problema con el motor en el low fuel con la soft”, explicó Colapinto.

El argentino consideró que, sin ese inconveniente, podría haber mejorado todavía más su registro: “Tendría que haber mejorado cinco décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, o un poquito mejor”.

"EN EL FP1 MUY BIEN Y LA FP2 ESTABAMOS UN POQUITO PERDIDOS. DIMOS UN PASO PARA ATRÁS... HAY QUE ENTENDER POR QUÉ"



A pesar de finalizar 11°, Colapinto no se fue conforme con el rendimiento de su Alpine en la Práctica 2 del #ItalianGP: ¿Tendrá mejores sensaciones en la Qualy? pic.twitter.com/W2YzvKhYdx — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2026 Sin embargo, el panorama cambió durante la segunda sesión. “En la FP2 estábamos un poquito perdidos, creo que dimos un paso para atrás”, señaló el pilarense, quien explicó que el monoplaza perdió adherencia y se mostró más difícil de controlar.

“El auto no iba tan bien, iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva, iba de trompa a mitad, después se movía más y tenía menos grip trasero saliendo”, detalló.

De cara a la continuidad del fin de semana, Colapinto remarcó que el objetivo será recuperar el rendimiento mostrado en la primera práctica. “En general no evolucionamos nada, de hecho siento que empeoramos bastante, así que hay que entender el porqué”, afirmó. Además, valoró que el problema del motor ya haya sido solucionado y aseguró que el equipo trabajará para llegar mejor preparado a la jornada del sábado, cuando se disputarán la tercera práctica y la clasificación. En cuanto al Gran Premio de Italia, en Monza, La carrera está prevista a 53 vueltas, con una distancia total de 306,72 kilómetros. El récord oficial es de 1:20.901, establecido por Lando Norris en 2025. GP de Italia 2026: cronograma completo Sábado 5 de septiembre Prácticas libres 3: 07:30

Clasificación: 11:00 Domingo 6 de septiembre Carrera: 10:00