Bajo insultos y silbidos, Independiente perdió ante Banfield y se quedó sin técnico

Lo que inicialmente fue rechazo hacia Conmebol y AFA por el insólito fallo en Copa Sudamericana, se trasladó hacia el campo de juego y terminó en la renuncia de Julio Vaccari al mando del equipo.

Independiente volvió a disputar un partido en condición de local por primera vez desde aquel fatídico 20 de agosto, que le costó la descalificación de la Copa Sudamericana . Este sábado la crisis deportiva e institucional se profundizó al caer ante Banfield, bajo un mar de insultos en el que entraron absolutamente todos: Conmebol , AFA y Claudio "Chiqui" Tapia , Néstor Grindetti , y -con el resultado adverso- los jugadores y cuerpo técnico .

En lo estrictamente futbolístico, la derrota volvió a poner en evidencia la irregularidad del equipo en el Torneo de la Liga Profesional . La pobre actuación en el Libertadores parece extenderse al certamen local: errores defensivos, escasa profundidad en ataque y un rendimiento colectivo por debajo de lo esperado reflejan que el mal momento no es solo institucional, sino también deportivo. A eso se suman las decepciones individuales: figuras como Kevin Lomónaco y Felipe Loyola bajaron considerablemente su nivel, mientras que los refuerzos contratados por fuertes sumas de dinero todavía no logran rendir al nivel esperado.

Con la sumatoria de todos estos factores, Julio Vaccari decidió renunciar a su cargo de director técnico tras finalizar el encuentro y hablar en el vestuario con el plantel. Independiente no ganó en lo que va del certamen, donde apenas cosecha tres empates y cuatro derrotas, con tan solo cuatro goles a favor. La salida del DT se percibe, en parte, como un intento de aliviar la tensión acumulada en un plantel y un entorno que ya no encuentra respuestas.

Desde antes del inicio la bronca de los hinchas se hizo sentir en las tribunas. Primero, los cánticos apuntaron contra la Conmebol : “La Conmebol, la Conmebol, se va a la p...”. Luego, el descontento se trasladó hacia adentro con un clásico reclamo de ruptura total: “Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”.

La AFA tampoco quedó al margen de los cuestionamientos, acusada por los simpatizantes de no respaldar al club en el conflicto, a diferencia de lo que ocurrió en Chile , donde las autoridades se alinearon con la U. Incluso, remarcaron, el propio Gobierno trasandino se involucró en defensa de la institución.

Tras la derrota, un grupo de hinchas se reunió en el playón y hall de la platea Erico para manifestar su bronca. Allí, los simpatizantes descargaron su malestar con insultos directos hacia la dirigencia, como el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, reflejando la frustración acumulada por los malos resultados deportivos y la gestión del club.

La derrota ante Banfield que continúa hundiendo a Independiente

Banfield se impuso 1-0 ante Independiente en Avellaneda, con un gol de cabeza de Martín Río a los 36 minutos del primer tiempo, que le dio la ventaja al Taladro y condicionó el resto del encuentro. Desde el inicio, el local buscó generar peligro, con remates de Millán y Zabala que no lograron concretar, mientras la visita apostó a la solidez defensiva y a aprovechar los espacios para salir de contra.

Independiente tuvo oportunidades claras para igualar, especialmente en la segunda mitad, cuando Montiel y Zabala dispusieron de chances inmejorables que se fueron por encima del arco de Sanguinetti. Sin embargo, la falta de contundencia y la poca precisión en los últimos metros terminaron por definir la historia a favor del visitante.

El partido también estuvo marcado por los cambios tácticos de ambos entrenadores: Vaccari movió el banco intentando generar mayor profundidad y desequilibrio, con ingresos de Godoy, Abaldo y Ávalos, mientras que Banfield respondió con la entrada de Furch y Sepúlveda para cuidar la ventaja y mantener el control del juego. Las jugadas de córner y las amonestaciones, como las de Pussetto y Lautaro Ríos, reflejaron la intensidad y el nerviosismo presente en los últimos minutos.

Con este resultado, Independiente sigue sin victorias en el torneo local, mientras que Banfield suma un triunfo clave para acercarse a los puestos de arriba. La próxima fecha el Rojo recibe a San Lorenzo, mientras que el Taladro visitará a Argentinos Juniors.