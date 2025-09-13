Argentina derrotó a Países Bajos y avanzó al Final 8 de la Copa Davis







El equipo argentino de tenis selló un triunfo contundente por 3-0 en Groningen y se aseguró un lugar en la definición de la Copa Davis que se disputará en noviembre en Bolonia.

El cierre llegó este sábado de la mano del dobles. Reuters/Piroschka Van De Wouw

Argentina tuvo un fin de semana soñado en la Copa Davis. Con autoridad y sin dejar margen para las dudas, el equipo conducido por Javier Frana derrotó 3-0 a Países Bajos y consiguió el boleto al Final 8, la instancia que reunirá a las mejores selecciones del mundo en Bolonia, entre el 18 y el 23 de noviembre.

El cierre llegó este sábado de la mano del dobles, donde la pareja conformada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni superó a Sander Arends y Botic van de Zandschulp por 6-3 y 7-5. La dupla albiceleste mostró solidez en los momentos clave: quebró en el sexto game del primer set para adueñarse del parcial y, pese a la presión de los locales en la segunda manga, levantó cinco puntos de set antes de dar vuelta la historia y quedarse con la victoria.

“Nunca hay que darse por vencido. La luchamos mucho en el segundo set. Molto es un animal, creo que ni él sabe cómo jugó. Por suerte lo acompañé bien”, dijo un emocionado Zeballos. Su compañero, Molteni, remarcó: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, jugamos juntos interclubes y esa conexión se nota adentro de la cancha”.

El triunfo en dobles terminó de confirmar lo que ya habían encaminado los singles del viernes. En el debut, Tomás Etcheverry derrotó a Jesper de Jong por 6-4 y 6-4, mientras que más tarde Francisco Cerúndolo se impuso a van de Zandschulp por 7-6 (4) y 6-1. Con esos resultados, la serie quedó prácticamente definida antes del duelo de parejas.

Aunque la clasificación ya estaba asegurada, este sábado también se programó un cuarto partido por reglamento: Francisco Comesaña, que hizo su estreno oficial con la camiseta albiceleste, se convirtió en el 91° jugador argentino en disputar la Copa Davis.

Cómo sigue el torneo El Final 8 de la Copa Davis se jugará en Bolonia, Italia, entre el 18 y el 23 de noviembre. Allí estarán el equipo anfitrión y campeón vigente, más las siete selecciones que se clasifican este fin de semana a través de los Qualifiers. La fase final se disputará en formato de eliminación directa desde cuartos de final, con cruces a tres partidos: dos singles y un dobles. El sorteo de los enfrentamientos se realizará una vez que estén confirmados los clasificados, y si Argentina aparece entre las cuatro mejores naciones en el ranking de la ITF, será designada como cabeza de serie. Con esta victoria, la Selección argentina se ilusiona con volver a levantar la Ensaladera de Plata, título que consiguió por única vez en 2016.