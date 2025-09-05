Durísima carta de Independiente contra Conmebol: denunció favoritismo por las SAD

La institución de Avellaneda publicó una carta abierta contra la dirigencia de Conmebol tras el polémico fallo que lo descalificó de la Copa Sudamericana.

Independiente realizó una durísimo descargo esta tarde contra la Conmebol , luego del fallo donde dicha entidad lo descalificó de la Copa Sudamericana pero clasificó a la siguiente ronda a Universidad de Chile , tras los nefastos hechos de violencia.

Con la firma de su presidente Néstor Grindetti y del secretario general Daniel Seoane , el club de Avellaneda publicó en sus redes sociales una durísima carta abierta criticando a la Conmebol por su histórico fallo.

Luego, la parte más dura, denunció un favoritismo por parte de la Conmebol a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) , privilegiando sus negocios contra el espíritu deportivo.

"El contraste es evidente: mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y especulación empresarial. Al fallar en su favor, la Conmebol no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva".

"Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros. El fútbol es de los clubes con el modelo de asociación civil, sostenido durante más de un siglo por el sacrificio de millones de hinchas, queda así relegado por un modelo ajeno a los valores sociales que dieron origen a nuestras instituciones".

Además, afirmó con indignación que "la decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto” y remarca: “Un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como “premio” la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final".

Por otro lado, en la segunda hoja del descargo, Independiente exigió que todas sus pertenencias del Museo Conmebol serán retiradas y devueltas a la institución de Avellaneda, ya que "no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles".

Para cerrar el descargo, dejaron una durísima y contundente frase: "Independiente defenderá siempre el lugar de las asociaciones civiles sin fines de lucro en el fútbol sudamericano. No es sólo Independiente el que ha sido condenado: es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada. Están matando al fútbol".