Por qué Conmebol descalificó a Independiente: los motivos según su reglamento







Tras los graves hechos de violencia, Conmebol decretó la polémica decisión de eliminar al equipo argentino y clasificar al chileno, que inició el escándalo. En qué se basó.

Por qué Conmebol descalificó a Independiente: los motivos según su reglamento

La Conmebol dio a conocer el fallo tras el escándalo que protagonizaron las barras de Independiente y Universidad de Chile. Para sorpresa e indignación del mundo del fútbol, el ente resolvió eliminar al equipo argentino de la Copa Sudamericana y clasificar al chileno a la siguiente ronda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La dirigencia, con el presidente Néstor Grindetti, no descarta apelar en Conmebol (o incluso ir al TAS). La intención no sería apelar lo deportivo, sino las otras sanciones sobre la presencia de público en partidos y las multas económicas. Se espera una reunión con los abogados a primera hora de este viernes para analizar los pasos a seguir.

Los motivos por los cuales Conmebol descalificó al "Rojo" se basan en diversas infracciones contra el Reglamento de Seguridad, el Código Disciplinario y el Manual de Clubes de la casa madre del fútbol sudamericano.

En primer lugar, la Confederación Sudamericana de Fútbol considera que Independiente violó dos puntos del artículo 22 literales del Reglamento de Seguridad, el cual establece que está prohibido ingresar a estadios con: (a.) Armas blancas y (g.) Bombas de estruendo.

En segunda instancia, apuntó que violó los puntos 8.1 y 8.2 del Código Disciplinario. El inicial indica que “las Asociaciones Miembro y los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente y aficionados (..). Se sancionarán también las infracciones cometidas tanto intencionalmente como por negligencia”.

El restante, complementa: “Las Asociaciones Miembro y clubes son responsables de la seguridad y del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, antes, durante y después del partido del cual sean anfitriones. Esta responsabilidad se extiende a todos los incidentes que de cualquier naturaleza pudieran suceder”. Dentro de esta normativa, también incumplió tres asteriscos del inciso 12.1, que dicta que los anfitriones deberán evaluar: El nivel de riesgo que planteen la organización de los partidos e indicar a la CONMEBOL aquellos que supongan un riesgo al normal desarrollo.

Cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes y tomar todas aquellas medidas de seguridad que requieran las circunstancias que se den en el estadio y en sus inmediaciones antes, durante y después del partido

Garantizar el orden en los estadios y en sus inmediaciones, así como la correcta organización de los partidos. Y cuatro puntos del artículo 12.2, que establece que “las sanciones disciplinarias previstas en el Artículo 6 podrán imponerse a las Asociaciones Miembro y clubes, en supuestos de comportamientos incorrectos o inapropiados de sus aficionados" entre los que se señalan: La invasión o tentativa de invasión del terreno de juego.

El lanzamiento de objetos.

En casos de agresión colectiva riña o tumulto.

Cualquier otra falta de orden o disciplina que se pudiera cometer en el estadio o en sus inmediaciones antes, durante y a la finalización de un partido. Por último, el "Rojo" también incumplió el punto 5.1.11 del Manual de Clubes. El mismo habla de "La interrupción, suspensión, abandono o cancelación del partido son medidas extremas que solo deben tomarse ante amenazas claras a la seguridad de jugadores, oficiales o público". Las sanciones que la Conmebol le aplicó a Independiente El ente que rige el fútbol sudamericano decidió eliminar de la Copa Sudamericana 2025 a Independiente por todos los motivos comentados.

por todos los motivos comentados. Además, jugará sin público los próximos siete partidos de local en competiciones de Conmebol.

en competiciones de Conmebol. Tampoco llevará hinchas en siete encuentros de visitante.

Deberá pagar una multa de 250 mil dólares.