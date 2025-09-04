Conmebol eliminó a Independiente de la Copa Sudamericana por los incidentes contra U de Chile







Además, el Rojo deberá jugar 14 partidos sin público (de local y visitante) y pagar multas por u$s250.000. En cambio, el equipo trasandino clasificó a los cuartos de la competición.

Independiente fue eliminado de la Copa Sudemericana.

La Conmebol resolvió este jueves descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana, tras los incidentes ocurridos en el partido ante Universidad de Chile. Además, el organismo dispuso que el club juegue 14 partidos sin público y aplicó sanciones económicas que ascienden a u$s250.000. En cambio, el equipo trasandino clasificó a los cuartos de final de la competición.

La medida implica que Independiente deberá disputar sus próximos 7 encuentros como local a puertas cerradas y otros 7 sin la presencia de su hinchada como visitante en competiciones organizadas por Conmebol. Esta sanción también recayó sobre la U de Chile.

A esto se suman dos multas: una de u$s150.000, que será descontada de los ingresos por derechos de televisión o patrocinio, y otra de u$s100.000 por infracciones al Código Disciplinario del organismo.

hincha ensangrentado Independiente U de Chile Los incidentes ante U de Chile eliminaron a Independiente de la Copa Sudamericana. EFE

Los incidentes, calificados como una “infracción gravísima a las normas de seguridad y comportamiento deportivo”, derivaron en una de las sanciones más severas contra un club argentino en los últimos años en el plano internacional.

La dirigencia de Independiente aún no definió si apelará la resolución. Mientras tanto, el plantel y los hinchas deberán afrontar no solo la eliminación de la Sudamericana, sino también un prolongado castigo disciplinario en futuras competencias continentales. Las sanciones de la Conmebol contra Independiente y U de Chile Descalificar al Club Atlético Independiente de la presente edición de la Conmebol Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones.

Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones Conmebol.

Obligación de jugar sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de visitante, en competiciones Conmebol, sin aficionados del Club Atlético Independiente.

Multa de u$s150.000 (ciento cincuenta mil dólares estadounidenses). El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el club de la Conmebol en concepto de derechos de televisión o patrocinio.

Imponer al Club Atlético Independiente una multa de u$s 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el club de la Conmebol en concepto de derechos de televisión o patrocinio. sanciones conmebol independiente