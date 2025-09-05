El conciso y duro descargo de Independiente en las redes tras ser descalificado por Conmebol

Independiente publicó en sus redes sociales un conciso mensaje luego de que se diera a conocer su descalificación de la Copa Sudamericana, debido a los graves incidentes ocurridos ante la Universidad de Chile.

Este jueves a la noche, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) comunicó el fallo sobre los graves hechos de violencia en el partido entre Independiente y Universidad de Chile , el pasado miércoles 20 de agosto, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

El ente regulador del fútbol sudamericano determinó que Independiente sea descalificado de la competencia , además de siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales y la misma cantidad sin poder llevar público en condición de visitante.

La primera reacción desde Independiente fue una llamativa publicación en redes sociales . "Perdió el fútbol, ganaron los violentos" , fue el mensaje con una foto de una campera manchada con sangre junto al escudo del "Rojo". Un posteo que hizo ruido y rápidamente se viralizó.

En los comentarios, los hinchas chilenos festejaron la clasificación y los de Independiente pidieron la renuncia de sus dirigentes y un llamado a elecciones anticipadas.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia. De no poder conseguir la máxima, en el "Rojo" pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral. Sin embargo, finalmente quedaron descalificados.

La dirigencia de Independiente no descarta apelar en Conmebol (o incluso ir al TAS). La intención no sería apelar lo deportivo, sino las otras sanciones sobre la presencia de público en partidos y las multas económicas. Se espera una reunión con los abogados a primera hora de este viernes para analizar los pasos a seguir.

Independiente responsabilizó a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas comenzaron, mucho tiempo antes del inicio del encuentro, a destrozar las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos hacia a los simpatizantes del "Rojo" que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.