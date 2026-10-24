La cocina de la Scaloneta: los tres platos infaltables que los jugadores le piden a la cocinera de la Selección Argentina

Después de tantos años en la cocina de la AFA, Antonia Farías ya sabe qué les gusta comer a Messi y sus compañeros.

La mujer detrás de las comidas de los campeones del mundo lleva tiempo trabajando en AFA.

Las concentraciones de la Selección Argentina tienen sus propias costumbres y la comida ocupa un lugar especial entre los jugadores. Muchos pasan buena parte del año en Europa, pero cuando regresan al predio de Ezeiza vuelven a encontrarse con algunos de sus platos favoritos , preparados por los cocineros que los acompañan desde hace años.

Una de las responsables es Antonia Farías, quien trabaja en la AFA desde 2010 y conoce bastante bien los gustos de los campeones del mundo. En una entrevista con AFA Estudio, contó qué suelen pedirle los futbolistas y compartió algunas anécdotas de su relación con Lionel Messi.

Antonia Farías lleva más de 15 años trabajando en la cocina de la AFA. Llegó en 2010, cuando Diego Iacovone, su compañero de trabajo, se encontraba en Sudáfrica acompañando al seleccionado durante el Mundial. Desde entonces, ambos estuvieron presentes en varias de las grandes alegrías del fútbol argentino.

Antonia no se encarga de los famosos asados de la Albiceleste, pero luego es la encargada de gran parte del menú de los jugadores.

Los dos se reparten las tareas según sus especialidades. Diego suele encargarse de los asados, mientras que Antonia prepara las tartas, las pascualinas, las pastafrolas y buena parte de la mesa dulce. Además, comparten una curiosidad con Messi: los tres cumplen años el 24 de junio y ya festejaron juntos durante distintas concentraciones.

La cocinera se hizo conocida entre los hinchas durante los festejos de Qatar 2022 , cuando el capitán argentino la abrazó después de ganar la final contra Francia. La escena recorrió las redes sociales y muchos llegaron a confundirla con Celia, la madre de Leo.

"Fue un lindo momento, un recuerdo para toda mi vida", contó Antonia sobre aquel abrazo. También recordó la emoción que sintió por Messi después de tantos años acompañándolo sin poder ganar la Copa del Mundo. "He visto muchas facetas de Leo que no se le daban las cosas", expresó sobre los momentos difíciles que atravesó el rosarino con la camiseta albiceleste.

De los sorrentinos al scarparo a la pascualina: el menú secreto de los campeones del mundo

Entre todas las comidas que prepara la dupla, hay tres que aparecen especialmente entre los pedidos de los futbolistas: los sorrentinos al scarparo, las milanesas y la pascualina. Antonia las mencionó entre risas durante la entrevista y también reconoció que las tartas de jamón y queso tienen muchísimos fanáticos.

Los sorrentinos se sirven con salsa scarparo, una preparación que lleva tomate, crema de leche y panceta ahumada, aunque también puede incluir jamón cocido. La pascualina es otra de las favoritas, junto con las tartas caseras que Farías prepara cuando el plantel se reúne en Ezeiza.

Estas últimas tienen bastante éxito entre los futbolistas que viven en el exterior, donde no siempre consiguen la masa de tarta que se utiliza en Argentina. Cuando regresan al predio, suelen pedirle a Antonia que vuelva a prepararlas.

"Ellos esperan, llegan y quieren comer eso", explicó la cocinera en AFA Studio. Para Farías, el secreto está en ponerles bastante relleno y servirlas recién salidas del horno.

La cocinera lleva varios años compartiendo cumpleaños con el capitán de la Selección Argentina. AFA

Por qué las milanesas con papas fritas son la recompensa innegociable tras cada partido

Las milanesas napolitanas con papas fritas tienen un lugar reservado en el menú de la Scaloneta. Cada vez que termina un partido, los futbolistas saben que van a encontrarlas en la mesa, independientemente de cómo haya salido el resultado.

"Acá siempre que se juegue es milanesa. No importa el resultado", aseguró Farías. La cocinera considera que es una manera de premiar a los jugadores después del esfuerzo de cada encuentro, una costumbre que se mantiene desde hace años y que tiene a Messi entre sus principales admiradores.

La preparación que sirven en el predio también tiene sus particularidades. Las milanesas llevan jamón y una mezcla de quesos, acompañados por una salsa casera que los cocineros elaboran con tomates cherry y albahaca. Las papas fritas completan uno de los platos más esperados por el plantel.

Sergio Agüero había contado algo parecido durante el Mundial de Qatar 2022. El Kun explicó que las milanesas funcionaban como un permitido para los futbolistas y que las esperaban con ganas después de jugar. Algunos compañeros preferían otras comidas, pero él era uno de los que aprovechaban para comerlas cuando terminaban los partidos.