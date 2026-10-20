"Balón de Oro de Todos los Tiempos": qué es el nuevo premio, quiénes participan y cómo se vota al ganador

La premiación busca destacar a la mejor campaña de un ganador del histórico premio en los últimos 70 años. El futbolista portugués lidera la votación hasta el momento, por su temporada del 2008 con el Manchester United.

La organización que entrega el Balón de Oro impulsa una nueva votación para elegir al mejor ganador del galardón en los últimos 70 años.

La organización del Balón de Oro , que entrega desde 1956 el premio que distingue al mejor futbolista del mundo de cada temporada , lanzó una nueva iniciativa: el “Balón de Oro de Todos los Tiempos” . La votación busca determinar cuál fue la mejor campaña individual entre las realizadas por los ganadores de la distinción a lo largo de los últimos 70 años.

La iniciativa surge a pocos días de la ceremonia del Balón de Oro, programada para el próximo 26 de octubre en Londres. La votación, abierta a principios de este mes, ya parece perfilar un candidato principal: la temporada de 2008 de Cristiano Ronaldo reúne le 62% de los votos hasta el momento.

La temporada 2007-08 de Cristiano Ronaldo en el Manchester United aparece entre las principales candidatas al Balón de Oro de Todos los Tiempos. En aquel ciclo, el portugués conquistó la Premier League, la Champions League, la Community Shield y el Mundial de Clubes. Además, marcó 42 goles y dio siete asistencias en 49 partidos . Con sus 31 tantos en la liga inglesa, también terminó como máximo goleador de Europa.

La votación reúne distintas temporadas de figuras históricas del fútbol. Entre los nominados aparecen Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), Ronaldo Nazário (1997 y 2002), Marco van Basten (1988, 1989 y 1992), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Karl-Heinz Rummenigge (1980 y 1981), Kevin Keegan (1978 y 1979), Franz Beckenbauer (1972 y 1976), Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974) y Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959).

Actualmente, el segundo lugar de la votación corresponde a la temporada 2012 de Lionel Messi , que concentra el 13% de los votos . Ese año, el argentino obtuvo su cuarto Balón de Oro consecutivo después de convertir 91 goles en 69 partidos.

Los jugadores que participan por ganar el Balón de Oro de los Tiempos.

Sin embargo, la distribución de los votos muestra una particularidad: las preferencias por Messi se reparten entre las ocho ediciones en las que ganó el premio a lo largo de su carrera, que lo consolidaron como el máximo ganador del premio individual más importante del fútbol.

Archivo. Messi y Cristiano Ronaldo, todavía en lo más alto de la elite.

Es así que el rosarino también ocupa el tercer puesto, con el 9% de los votos para su temporada 2023. En esa edición, su candidatura se apoya en la consagración con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y en los títulos de Ligue 1 y Supercopa de Francia que consiguió con el Paris Saint-Germain. En ese club, registró 21 goles y 20 asistencias en 41 partidos.

Más atrás aparecen las temporadas 2007 y 2016 de Cristiano Ronaldo, con el 7% y el 2% de los votos, respectivamente. Por ahora, la disputa por el Balón de Oro de Todos los Tiempos se concentra en las temporadas de Messi y el portugués, mientras que varios de los restantes campeones todavía no sumaron votos.

Cómo votar en el Balón de Oro de Todos los Tiempos

Para participar, los usuarios deben pagar un euro por voto. El sistema permite votar más de una vez por un mismo futbolista y, una vez concretado el pago, muestra los resultados parciales en tiempo real.

La iniciativa estará abierta hasta el 27 de octubre a las 00:00, hora de Francia, es decir, el 26 de octubre a las 19:00 en Argentina.

La votación distingue las temporadas por las que cada jugador recibió el reconocimiento. De esta manera, un mismo futbolista puede competir con varias ediciones de su carrera, cada una considerada de forma independiente.