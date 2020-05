Lautaro Martínez: la fortuna que cobrará su club formador si se va a Barcelona

Desde Liniers se encuentran muy expectantes con lo que suceda con el pase de Martínez a Barcelona. De hecho, tienen pensado destinar el dinero para la construcción de un colegio en el predio.

"Nos permitiría hacer los edificios para la escuela dentro de nuestro complejo deportivo, que es muy grande, pero además está estratégicamente ubicado, al lado de un club de golf, con vías rápidas de acceso. Habría que empezar por el jardín de infantes y por el primario. Todo de a poco. Con el tiempo, después sí llegaría el secundario", aseguró Carlos Pablo, presidente de Liniers.

Luego, Pablo le manifestó a “Mundo Deportivo” que el futbolista no sabe lo que el club piensa hacer con el dinero: "A Lautaro todavía no le conté la idea del colegio, pero seguro se va a poner muy contento. Siempre me pregunta qué estamos haciendo, cómo van las obras. Está muy pendiente de todo lo que pasa acá. Quiere el crecimiento del club".

Por otro lado, remarcó el compromiso que el exatacante de Racing tiene con la institución: "Este verano estaba en la playa, de vacaciones, descansando. De repente, un mensaje de Lautaro en mi celular. Quería saber por qué dos equipos de chicos de Liniers, que ese día habían ido a cumplir con una invitación a un pueblo cercano, estaban vestidos con ropa deportiva de distinta marca".

"Así que decidió regalarnos 35 conjuntos completos de Nike. Yo no lo podía creer. Así es Lautaro. Vive en Milán, pero está atento a todo lo que pasa acá. Es increíble el amor que tiene por su club", relató Pablo.