Boca aprovecha el parate por el Mundial para realizar obras en la Bombonera + Agregar ámbito en









El club de la Ribera comenzó tareas de mantenimiento en el campo de juego y apunta a dejar el estadio en condiciones para el segundo semestre.

Boca aprovecha el parate por el Mundial para realizar obras en la Bombonera

Boca comenzó obras de mantenimiento en el campo de juego de la Bombonera durante el parate por el Mundial 2026, con el objetivo de mejorar el estado del césped antes del regreso a la competencia oficial.

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Mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador tras la salida de Claudio Úbeda, en Brandsen 805 se iniciaron tareas con maquinaria pesada, entre ellas una excavadora y un tractor, para levantar sectores del terreno y avanzar con mejoras en el suelo antes de una nueva siembra.

El club aprovechará que el plantel no volverá a jugar oficialmente hasta fines de julio, cuando deberá afrontar el playoff de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile y el comienzo del Torneo Clausura.

Uno de los sectores apuntados por los trabajos es la zona cercana a los palcos, considerada una de las más complejas del estadio porque recibe menos luz solar debido a la sombra permanente, lo que dificulta el crecimiento uniforme del césped y requiere un tratamiento especial.

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La intención de Boca es utilizar el receso mundialista para realizar intervenciones que serían difíciles de concretar durante la competencia, en medio de un calendario que suele ofrecer poco margen para tareas profundas de mantenimiento. De esta manera, el "Xeneize" busca dejar la Bombonera en óptimas condiciones para un segundo semestre clave, en el que tendrá como objetivos principales la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.