El inesperado anuncio de Carlos Tevez sobre su futuro: "No descarto ser Presidente de la Nación o de Boca"

El ídolo xeneize también explicó por qué aún no dirigiría a Boca. Además, analizó las chances de la Selección en el Mundial 2026 y comparó a Lionel Messi con Diego Maradona.

El exgoleador de Boca, Carlos Tevez , sorprendió a todos al dejar abierta la puerta a un futuro en la política y también a una eventual conducción de Boca Juniors: “Salir de Fuerte Apache y ser presidente de la Nación…, a veces yo me pregunto eso", reflexionó el exfutbolista. El ídolo xeneize aseguró que no descarta ninguno de esos desafíos, aunque aclaró que hoy su prioridad sigue vinculada al fútbol.

Además, en medio del clima mundialista, Tévez analizó las posibilidades de la Selección argentina de conquistar el Mundial 2026 y se metió en el histórico debate entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona , aunque evitó elegir entre los dos y aseguró que "son épocas diferentes".

En una entrevista con el periodista Sebastián Vignolo, el ídolo de Boca amplió su reflexión y sorprendió al no cerrar ninguna posibilidad para el futuro. “Ser presidente de la Nación o de Boca es una situación que a cualquier ser humano le infla el pecho”, afirmó. Y enseguida remarcó: “Son dos cosas que no descarto para nada”.

De todos modos, aclaró que no se trata de un objetivo inmediato. “Obvio que hoy no es el momento ni nada. Pero el día de mañana cuando no tenga más nada para dar en el fútbol, veré que hacer. Alcanzar esas posiciones es darse cuenta de cómo creciste en la vida”.

“Ser presidente de la Nación o de Boca es una situación que a cualquier ser humano le infla el pecho”, afirmó el apache.

En otro tramo de la charla, Vignolo le preguntó si imagina un futuro como entrenador del club de la Ribera. Tevez respondió que no pretende acelerar los tiempos y que cada paso debe llegar cuando corresponda.

“Cada situación, para mí, te llega en el momento justo", sostuvo. Y añadió: “Sin forzar absolutamente nada. Yo creo que todo te llega en el momento justo y hay que saber esperar”.

En esa misma línea, explicó que todavía siente que debe seguir creciendo como entrenador antes de asumir un desafío de semejante magnitud. “Si vos hoy me decís, ‘tenés que dirigir a Boca’, eso es algo forzado. Todavía me falta un paso, y yo creo en el proceso".

Para el exfutbolista, el banco xeneize exige una preparación especial. “Dirigir a Boca no es para cualquiera. Primero tenés que ganar un torneo local, y después tenés que ganar la Libertadores. Sino, no podés estar, más si tenés un pasado tan grande en Boca”.

También se refirió a la exigencia deportiva que implica competir al máximo nivel. “En el banco de Boca tenés que estar preparado para competir con los brasileños, que manejan un presupuesto de cien palos. Además, tenés que estar en un momento de tu vida muy preparado, con la cabeza fresca”.

El Mundial 2026 y la Selección argentina

En otro pasaje de la nota, el ahora DT también analizó el presente del equipo de Lionel Scaloni y se mostró optimista respecto de las chances de conseguir un nuevo título mundial. “Creo que el bicampeonato es algo que se puede dar. Todos estamos esperando que la Selección pegue el portazo en un partido y todos juntos digamos: ahora sí“, expresó.

“Porque todos estamos esperando que la selección pegue un martillazo y digan: que venga Francia, España: el que sea”, remarcó.

Sobre el partido de este sábado, frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, destacó las virtudes del conjunto europeo. “Es un equipo dificilísimo. Se conocen hace mucho tiempo y tienen una banda izquierda que es su fuerte. Saben atacar y defender. Son muy versátiles. Nos van a jugar de igual a igual y saben que la Argentina está en déficit”.

Messi o Maradona, el debate de siempre

Sobre el final de la entrevista, Tevez fue consultado por la comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona. El exdelantero evitó establecer una superioridad entre ambos y consideró que pertenecen a contextos diferentes.

“Son épocas totalmente distintas. Yo jugué con Messi y mi papá vio a Maradona. Y le decía que no nos íbamos a pelear por eso. Maradona peleó con ellos una guerra: es como que, para mi abuelo y mi viejo, él defendió a las Malvinas; y Messi es otra generación", analizó.

Sin embargo, marcó el rasgo que, a su entender, comparten los dos máximos ídolos del fútbol argentino. “Eso sí: la similitud que tienen es que, tanto Diego como Lio son dos tipos que, en una baldosa, pasan de 0 a 1000. Algo que vos mirás y decís: ‘no lo puedo creer’”, concluyó.