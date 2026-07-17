Boca derrotó a Sarmiento en el debut de Arruabarrena y pasó a octavos de la Copa Argentina + Agregar ámbito en









El Xeneize se impuso 2-0 con goles de Alan Velasco y Leonel Flores y ahora enfrentará a Vélez por un lugar en los cuartos de final.

Boca derrotó a Sarmiento en el debut de Arruabarrena y pasó a octavos de la Copa Argentina.

Mientras el Mundial 2026 transita sus últimos días, el fútbol argentino volvió a la actividad. La Copa Argentina reanudó su calendario con el triunfo de Boca por 2-0 ante Sarmiento de Junín en los 16avos de final, un resultado que le permitió meterse en los octavos.

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En el estreno oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize, el conjunto de la Ribera se impuso en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, en Rosario, y selló su clasificación a los octavos de final, donde se medirá con Vélez. La fecha y el horario del encuentro serán confirmados por la organización.

Boca venció 2-0 a Sarmiento por los 16avos de la Copa Argentina Boca fue el protagonista durante la primera mitad, aunque le costó transformar su dominio en situaciones claras. El equipo de Rodolfo Arruabarrena manejó la pelota y apostó a los remates de media distancia, con intentos de Santiago Ascacíbar, Lautaro Aranda y Milton Delgado.

La ocasión más peligrosa del primer tiempo estuvo en los pies del juvenil Leonel Flores, que desbordó por la derecha, ingresó al área y sacó un potente disparo que se fue por encima del travesaño. Sin embargo, la falta de precisión de ambos equipos hizo que el encuentro se fuera al descanso con un 0-0.

El complemento cambió rápidamente de rumbo. Apenas comenzada la segunda mitad, Alan Velasco abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área, dándole la ventaja al Xeneize. Sarmiento respondió y estuvo cerca del empate con un disparo lejano de Santiago Salle, que pasó muy cerca del poste.

¡GOL DE BOCA!



Velasco y un lindo remate de media distancia para el 1 a 0 del Xeneize sobre Sarmiento. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/TOTWU3XLmQ — TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026 A los 25 minutos del segundo tiempo, Leonel Flores coronó una destacada actuación con otro gran remate desde la puerta del área para marcar el 2-0 definitivo. Con la ventaja asegurada, Boca controló el desarrollo del partido hasta el pitazo final y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina. Leonel Flores ⚽ pic.twitter.com/yUeNCw7LAJ — zakaria (@zakaria8170) July 17, 2026 Formaciones Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Juan Manuel Insaurralde, Franco Paredes, Manuel García; Joaquín Gho, Fernando Martínez, Elián Giménez, Gabriel Díaz; Iván Morales y Agustín Fontana. DT: Javier Sanguinetti Boca: Leandro Brey; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Lautaro Aranda, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Alan Velasco; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena

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