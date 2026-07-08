El "Xeneize" se medirá con el conjunto brasileño en el estadio Padre Ernesto Martearena, en un amistoso de pretemporada.

Boca jugará ante Athletico Paranaense en Salta, en el debut de Arruabarrena

Boca enfrentará este miércoles a Athletico Paranaense desde las 21 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por el Desafío de Invierno, en el primer amistoso televisado y con público del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del club.

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El "Xeneize" utilizará el encuentro como parte de su preparación para el segundo semestre, en la previa del cruce ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina y del repechaje de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile.

Boca ya había disputado dos ensayos a puertas cerradas ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla: el primero terminó 1 a 1, con gol de Ángel Romero , mientras que el segundo fue triunfo 1 a 0 con tanto de Miguel Merentiel.

Para este compromiso, Arruabarrena convocó a 22 futbolistas y entre las novedades aparecen los juveniles Dylan Gorosito y Leonel Flores , además del regreso de Camilo Rey Domenech y la presencia de Leandro Lozano , hasta ahora el único refuerzo confirmado del mercado de pases.

Sería con Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Del otro lado estará Athletico Paranaense, dirigido por Odair Hellmann, que también atraviesa una etapa de intertemporada por el parate de las competencias oficiales en Brasil y llegó a Salta después de cerrar su preparación en el CAT Caju.

El conjunto brasileño tendrá algunas bajas, ya que Benavídez y Viveros fueron preservados por el cuerpo técnico, mientras que Mycael y Juan Portilla tampoco estarán disponibles. La probable formación del “Furacão” incluye a Santos; Arthur Dias, Aguirre y Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Luiz Gustavo y Claudinho o Léo Derik; Leozinho, Mendoza y Renan Peixoto.

El amistoso tendrá además un condimento especial por el antecedente reciente entre ambos: se enfrentaron cuatro veces en la Copa Libertadores 2019 y también disputaron un amistoso en 2020, con victoria de Boca por 3 a 1.

De esta manera, Boca tendrá en Salta una prueba exigente y visible para empezar a mostrar la idea de Arruabarrena, ajustar piezas y darle rodaje a varios futbolistas antes de volver a jugar por los puntos.

A qué hora juegan Boca vs Athletico Paranaense

El partido se jugará este miércoles 8, a partir de las 21:00. Se podrá ver a través de Disney Premium.