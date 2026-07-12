Boca anunció las llegadas de Álvaro Montero y Sebastián Villa: cuándo se harán la revisión médica + Agregar ámbito en









El club confirmó que el arquero colombiano arribará al país este lunes por la noche y que el delantero pasará los estudios en las próximas horas.

Boca Juniors anunció la llegada de Álvaro Montero y la vuelta de Sebastián Villa.

Boca Juniors hizo oficial el avance de dos de sus incorporaciones más esperadas del mercado de pases: el arquero Álvaro Montero, que llegará al país este lunes por la noche y pasará la revisión médica el martes, y el delantero Sebastián Villa, que se someterá a los estudios en las próximas horas para sellar su regreso al club.

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El anuncio llegó a través de un comunicado oficial. Sobre el guardameta, la institución precisó que "el arquero Álvaro Montero llegará mañana por la noche al país y el martes se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca". Sobre el atacante, agregó: "El jugador Sebastián Villa se realizará mañana los estudios médicos correspondientes".

La operación por Montero estaba encaminada desde hace semanas, pero su participación en el Mundial 2026 con Colombia estiró los plazos. Recién tras la eliminación del conjunto cafetero ante Suiza en los octavos de final, las partes pudieron sellar el acuerdo.

El arquero, que pertenece a Millonarios y venía de jugar a préstamo en Vélez, firmará por cuatro años y es el elegido por Rodolfo Arruabarrena para adueñarse del arco xeneize. En el Fortín le ganó el puesto a Tomás Marchiori: atajó 17 partidos, recibió apenas 13 goles y mantuvo siete vallas invictas, números que lo metieron en la lista mundialista de Néstor Lorenzo.

El regreso de Villa, la apuesta más fuerte de Riquelme La vuelta del delantero es el movimiento más resonante de la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme: Boca le pagará u$s6,5 millones a Independiente Rivadavia por la totalidad del pase y el extremo también firmará por cuatro temporadas.

En su primer ciclo en el club, Villa disputó 172 partidos, marcó 29 goles y ganó siete títulos. Luego pasó por el fútbol de Bulgaria y recaló en el equipo mendocino, con el que conquistó la Copa Argentina a fines del año pasado. Ambas incorporaciones se suman a la del lateral Leandro Lozano, el primer refuerzo del mercado. Por una cuestión de tiempos, ni Montero ni Villa llegarían al cruce del jueves ante Sarmiento por la Copa Argentina, por lo que la ilusión del hincha pasa por verlos frente a O'Higgins, en los playoffs de la Copa Sudamericana del 23 de julio.