Boca, con Claudio Úbeda como DT, recibe a Belgrano este sábado: horario, TV y formaciones

El "Xeneize" recibirá en la tarde del sábado a Belgrano de Córdoba, en el que será su primer partido tras el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo. Si gana podría quedar primero en la Zona A del Torneo Clausura.

Boca recibirá este sábado a Belgrano de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita escalar a la primera posición en la Zona A. Será el primer partido del “Xeneize” desde el fallecimiento del histórico director técnico Miguel Ángel Russo.

Boca llega golpeado a este encuentro, luego de lo que fue el fallecimiento de su director técnico Miguel Ángel Russo, quien había iniciado su tercer ciclo en la institución a mediados de este año, que se dio el miércoles pasado tras una larga lucha contra el cáncer. Su lugar en el banco de suplentes será ocupado por Claudio Úbeda, su ayudante de campo.

Debido al fallecimiento de su entrenador, Boca no jugó el fin de semana pasado, por lo que tiene un partido menos.

Pese a esta situación, el “Xeneize” podría terminar la fecha en la primera posición en caso de conseguir un triunfo y que se de cierta combinación de resultados.

Boca también se encuentra muy bien en la tabla anual, ya que marcha en la segunda posición con 50 puntos, a seis del líder que es Rosario Central, y está ubicado en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Belgrano, por su parte, marcha 10° en la Zona A con 15 unidades, por lo que se mantiene expectante y muy cerca de los líderes, ya que está todo muy apretado en la tabla de posiciones. Los dirigidos Ricardo Zielinski acumulan cinco partidos sin perder en el torneo local, pero empataron cuatro de ellos. El conjunto cordobés también se mantiene en la lucha en la Copa Argentina, ya que está en las semifinales, instancia en la que se cruzará con Argentinos Juniors. A qué hora juegan Boca vs Belgrano de Córdoba Hora: 18. Por dónde ver Boca vs Belgrano de Córdoba TV: ESPN Premium Formaciones Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Belgrano (C): Thiago Cardozo; Tobías Ostchega, Leonardo Morales, Lisandro López, Gabriel Compagnucci; Julián Mavilla, Lucas Zelarayán, Francisco González, Ulises Sánchez; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski. Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera) Árbitro: Sebastián Zunino VAR: Fernando Espinoza