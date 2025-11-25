Boca le dedicó un emotivo video a Diego Maradona a cinco años de su muerte + Seguir en









El club xeneize compartió en sus redes sociales una grabación en memoria del astro del fútbol argentino, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Este martes se cumple cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los máximos ídolos del fútbol argentino. En ese contexto, Boca, con el que fue campeón del Metropolitano 1981 y en el que se retiró en 1997, lo recordó con un video sencillo pero emotivo.

Allí, los hinchas depositan una pequeña margarita sobre la pierna izquierda de la estatua del astro, ubicada en uno de los pasillos internos de la Bombonera.

La escena es acompañada por una versión acústica del tema “La mano de Dios”, que le compuso el cantante cuartetero Rodrigo Bueno.

"Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu", fue el comentario que acompaña las imágenes del video.

Te extrañamos todos los días, Pelu pic.twitter.com/BnRFIvu39a — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2025