Se viene la serie animada de Diego Maradona: contará desde sus primeros años hasta el estrellato internacional

La noticia se dio a conocer en el marco del WAVES Film Bazaar, el componente de mercado del Festival Internacional de Cine de la India (IFFI), Goa.

Llega una serie animada sobre la vida de Diego Maradona.

Reliance Animation de India ha obtenido los derechos de propiedad intelectual de los personajes para desarrollar una serie animada basada en la vida de Diego Maradona. La noticia llega justo el día que se cumplen cinco años de la muerte del astro futbolístico.

El estudio con sede en Bombay, una división de Reliance Entertainment, creará una serie con guion que narrará la trayectoria de Maradona desde sus primeros años hasta el estrellato internacional para plataformas de streaming y televisión. El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo; los detalles sobre el equipo creativo, los socios de distribución y el calendario de lanzamiento se anunciarán próximamente.

Cómo será la serie animada sobre Diego Maradona El acuerdo se negocia en asociación con SATTVICA SA, el titular de los derechos de propiedad intelectual de Maradona con sede en Argentina, y fue mediado por Bridge Marketing Group Inc. La serie explorará momentos clave en la carrera de Maradona, sus luchas personales y su influencia cultural tanto dentro como fuera de la cancha.

“Nos entusiasma llevar la extraordinaria historia de Diego Maradona a una nueva generación a través de la animación”, declaró Shibasish Sarkar, director ejecutivo de Reliance Entertainment. “Su trayectoria de resiliencia, pasión y logros trasciende el ámbito deportivo y creemos que inspirará al público de todo el mundo”.

Tejonidhi Bhandare, director ejecutivo de Reliance Animation, describió el proyecto como un momento histórico para el estudio. «Nuestro equipo se compromete a capturar el espíritu, las luchas y los triunfos de la vida de Maradona de una manera que conecte con los espectadores de todas las edades y culturas», afirmó Bhandare.

