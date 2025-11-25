Cómo serán las coberturas de medicamentos de PAMI en diciembre 2025 + Seguir en









La obra social continua con la entrega de medicamentos gratuitos y con descuentos, mejorando el acceso a tratamientos esenciales para los jubilados.

PAMI continua con la entrega de medicamentos gratis y coberturas de hasta el 80%.

El acceso a los medicamentos es un tema clave en la salud pública de Argentina. En ese contexto, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continuará en diciembre de 2025 con la entrega de medicamentos gratuitos para tratamientos médicos esenciales, mientras que otros tendrán cobertura de hasta el 80%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este marco, PAMI adelantó cómo serán las coberturas de medicamentos de PAMI en diciembre de 2025, tanto para quienes necesiten medicamentos gratuitos como aquellos que podrán acceder a descuentos. A continuación, te contamos en detalle los cambios más relevantes y cómo solicitar los medicamentos.

pami PAMI: cuáles son los medicamentos que se entregan gratis PAMI ofrece una amplia gama de medicamentos sin costo alguno para los afiliados, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas o condiciones que requieren tratamientos continuos. Entre los medicamentos gratuitos más comunes se encuentran los que tratan la hipertensión, diabetes, colesterol alto, entre otras patologías crónicas. Además, también se incluyen antibióticos, analgésicos y medicamentos oncológicos. Estos últimos, especialmente los de alto costo, son clave para el tratamiento de cánceres y otras enfermedades graves.

Desde diciembre de 2025 se espera que se amplíe el listado para incluir nuevas opciones, como tratamientos para enfermedades respiratorias, enfermedades autoinmunes y otros trastornos menos comunes. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que la disponibilidad puede variar según la región, por lo que es importante consultar en las farmacias habilitadas por el sistema.

Medicamentos Cómo solicitar los medicamentos gratis de PAMI Solicitar los medicamentos gratuitos de PAMI es un proceso relativamente sencillo, pero hay que cumplir con algunos requisitos. Primero, el afiliado debe contar con la receta médica vigente que indique claramente el tratamiento prescrito. En este sentido, es importante que la receta esté firmada y sellada por el profesional médico.

Una vez obtenida la receta, el afiliado puede acudir a una farmacia de la red de PAMI o solicitar el medicamento a través de las plataformas digitales habilitadas por la obra social. En caso de que el medicamento no esté disponible en la farmacia habitual, es posible hacer una solicitud de reposición, aunque esto puede tardar algunos días dependiendo de la demanda y la localidad. También se recomienda a los afiliados que actualicen regularmente sus datos en la web de PAMI para evitar inconvenientes en la solicitud y asegurar que los medicamentos sean entregados de forma eficiente. Medicamentos con descuento Además de los medicamentos completamente gratuitos, PAMI ofrece un sistema de descuentos para aquellos medicamentos que no están dentro de la lista de cobertura gratuita, pero que son necesarios para el tratamiento de otras enfermedades. Estos descuentos pueden ser de hasta el 70% sobre el precio de venta al público, dependiendo del medicamento y de la farmacia en la que se adquiera. Entre los medicamentos con descuento más solicitados se encuentran los analgésicos de venta libre, los fármacos para el tratamiento de afecciones dermatológicas y los productos para el cuidado de la salud ocular. Estos descuentos no solo benefician a los jubilados y pensionados, sino también a aquellos beneficiarios con discapacidad o con enfermedades graves. Para acceder a los descuentos, el afiliado debe presentar la receta médica correspondiente en cualquier farmacia adherida al programa. Aunque el sistema de descuentos está bastante extendido, como ocurre con los medicamentos gratuitos, la disponibilidad de algunos productos puede ser limitada según la región.

Temas PAMI

Argentina