Qué dijo Diego Fernando Maradona tras el juicio a Julieta Makintach

"Dieguito" Fernando habló tras la destitución de Julieta Makintach y dejó un mensaje contundente al salir de la audiencia.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió este martes destituir a la jueza Julieta Makintach , acusada de haber intervenido en un documental mientras manejaba el expediente por la muerte de Diego Armando Maradona. Tras la audiencia, Diego Fernando , el hijo menor del ídolo, se retiró del lugar junto a Verónica Ojeda y su abogado declarando ante los medios: “Justicia por papá” .

La frase, breve y contundente, fue la única expresión pública del adolescente, cuya presencia en la audiencia captó la atención de cámaras y cronistas. Con apenas 12 años y pocas intervenciones frente a los medios, su aparición junto a su madre y al equipo legal reforzó el peso simbólico del reclamo familiar en una jornada que marcó un quiebre en el proceso judicial. “Dieguito quiso venir para hacer Justicia por su papá”, aseguró Verónica Ojeda.

Diego Fernando Maradona , nacido en 2013, e s el hijo menor de Diego Maradona y Verónica Ojeda . A sus 12 años ha tenido algunas apariciones públicas, destacándose su gran parecido con su padre. Se sabe que tiene diagnóstico de Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), y que participa de actividades escolares y familiares, como un reciente reconocimiento académico. Su frase de este martes se convirtió en el principal eco del cierre del jury.

A la salida de los tribunales de La Plata, el abogado de Verónica Ojeda y del propio Diego Fernando Maradona, Mario Baudry , respaldó la destitución de la jueza Makintach y anticipó posibles derivaciones judiciales para otros magistrados involucrados en el juicio original por la muerte de Diego Maradona.

El letrado consideró que la decisión del Jurado de Enjuiciamiento era la única salida posible: "Me parece correcto, es lo que había que hacer. El tribunal actuó correctamente, fue por unanimidad. La única que cree que hizo todo bien es Makintach" , sostuvo ante los medios.

En su análisis, el abogado fue especialmente crítico del comportamiento de la magistrada: "Hay un montón de delitos que un juez no debería condenar. Esta mujer no tiene conciencia de lo que hizo, todos vimos que hizo las cosas mal y ella cree que las hizo bien", afirmó.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 11.22.43 Mario Baudry anticipó que podrían investigarse a otros jueces que intervinieron en el primer juicio. Captura C5N

También se refirió a la ausencia de Makintach en la audiencia final, interpretándola como una forma de evitar la reacción del público: "No vino porque no se animaría al escarnio popular quien se le hizo. La gente está cansado de este tipo de jueces, la política y la justicia se pusieron los pantalones largos", expresó.

Baudry incluso dejó abierta la posibilidad de que otros magistrados que participaron del primer juicio sean investigados: "Habría que analizar si corresponde investigarlos o no. Makintach demostró que ellos sabían", planteó.

Consultado sobre si la jueza podría enfrentar una pena de prisión, aclaró que por ahora no ve elementos que indiquen que haya incumplido la ley procesal: "La doctora Makintach siempre estuvo a derecho, no violentó ninguna norma. La realidad es que tendríamos que estar hablando de los homicidas de Diego y estamos hablando de los jueces", concluyó.

La jueza Julieta Makintach fue destituida por el documental sobre el juicio a Maradona

El jury contra la jueza Julieta Makintach llegó a su punto final este martes cuando el Jurado de Enjuiciamiento dio a conocer el veredicto y determinó la destitución de la magistrada. Fue encontrada como responsable de haber participado en un documental que seguía el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el cual finalmente tuvo que ser anulado.

Jueza Makintach Destituyeron a Julieta Makintach como jueza. Captura TN

La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ubicado en las calles 7 y 49 de La Plata.

La decisión fue tomada tras seis audiencias de debate, que lelvaron al jurado de Enjuiciamiento a cargo del jury a determinar de forma unánime, es decir con 11 votos, la destitución de Makintach como jueza por las irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Maradona.

La sentencia de 115 páginas también le prohíbe volver a ocupar un cargo judicial. No obstante, la ahora exmagistrada no estuvo presente en la audiencia para escuchar el fallo, que se dio a conocer a las 10:40.

El jueves había sido la última audiencia del jury, que terminó con los alegatos de las partes. Con la destitución, Makintach no podrá volver a desempeñar funciones en el ámbito judicial, como así tampoco percibirá la jubilación de magistrada.