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21 de septiembre 2026 - 13:40

Atención, Boca: Conmebol confirmó días y horarios de la semifinal ante Vasco da Gama

Según informó la Conmebol este lunes, Boca ya tiene todo definido para las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

Atención, Boca: Conmebol confirmó días y horarios de la semifinal ante Vasco da Gama

Atención, Boca: Conmebol confirmó días y horarios de la semifinal ante Vasco da Gama

De cara a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, esta jornada la Conmebol oficializó los días y horarios de los partidos que enfrentarán a Boca con Vasco da Gama.

La fecha para la ida, que se jugará en la Bombonera, es el martes 13 de octubre a las 21.30. La vuelta, en Rio de Janeiro pero sin estadio definido, está programada para el 20 de octubre a la misma hora.

Informate más

Vasco da Gama debe determinar en qué estadio jugará su partido como local, ya que el São Januário no alcanza el mínimo de 30.000 espectadores establecido por el reglamento de la Conmebol. Las alternativas que maneja son el Maracaná, Engenhão y Nilton Santos.

El último antecedente entre Boca y Vasco da Gama

La última vez que se vieron las caras estos equipos fue en septiembre de 2001 por la fase de grupos de la Copa Mercosur en lo que fue empate 2-2 en Brasil.

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