Quiénes son los nuevos jugadores que fueron convocados a la Selección argentina por Lionel Scaloni

El técnico de la Albiceleste ya está en búsqueda del recambio generacional, a dos años del próximo torneo internacional, y hubo tres sorpresas en la nómina de convocados.

Lionel Scaloni decidió convocar a Ezequiel “Equi” Fernández , Valentín Gómez y Santiago Simón a la Selección argentina por primera vez , con la mente puesta en rearmar el equipo después de la final del Mundial 2026 y el objetivo de llevar a los mejores jugadores a la Copa América de 2028 .

Si bien el pujatense aún no confirmó su continuidad en el cargo hasta después de 2026 , su nueva búsqueda de sumar jóvenes a las posiciones que más sufrieron en la cita mundialista puede llegar a ser un guiño para el futuro .

Además, los tres jugadores tuvieron pasos previos por las Selecciones juveniles y ya conocen la exigencia que se pide en el Predio Lionel Andrés Messi, en donde todos tuvieron su respectivo sparring con la mayor hace unos años.

El "Equi" Fernández, como le solían llamar en la cantera del equipo de la Ribera, se desempeña como mediocampista central en el Bayern Leverkusen. En lo que va de la temporada jugó todos los partidos como único pivote tras la salida de su compatriota Exequiel Palacios hacia el Ipswich Town. De esta manera, se transformó en un pilar trascendental para el español Carles Martínez y disputó un 70% de los minutos en el club alemán .

Por otro lado, en sus inicios en Boca solía jugar de todas las posiciones del mediocampo y en su última etapa en el club jugó más de enganche. Además, antes de irse al Al-Qadsiah de Arabia Saudita por u$s20 millones en 2024, tuvo un paso a préstamo en Tigre para comenzar a foguearse durante todo 2022. Después de un año en el país árabe, el Leverkusen lo compró por u$s27 millones y desde su llegada ya jugó 36 partidos, hizo un gol y una asistencia.

Equi Fernández con las juveniles de Argentina.

Cómo pasado en la Albiceleste, fue uno de los convocados por Javier Mascherano para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 y terminó quedando afuera en octavos de final contra Francia.

Santiago Simón y una reconstrucción futbolística

En busca de renovar la posición de lateral derecho Lionel Scaloni optó por convocar a Santiago Simón, aunque no juega desde el 2 de agosto. El mediocampista transformado a lateral desde su llegada al Toluca, aparenta un físico delgado pero con una gran velocidad y buena insistencia defensiva. Aún así, su fuerte son los pases por abajo, en carrera y filtrados.

El jugador de 24 años, nacido en José C. Paz, salió de las inferiores de River y su nivel fue de mayor a menor. Debutó en 2020 de la mano de Marcelo Gallardo y en la liga que ganó el Millonario en 2022 fue titular indiscutible formando una gran sociedad con Julián Álvarez. Luego, desde la salida del Muñeco a finales de ese año, Simón comenzó a jugar de lateral tras la llegada de Martín Demichelis, pero no funcionó del todo bien. Tras no volver a tener lugar dentro del equipo, se fue en agosto de 2025 al Toluca por u$s3,5 millones por el 50%.

Santiago Simón en el sparring con Argentina.

Su paso por las divisiones juveniles de la Selección argentina se dieron bajo el mandato de Pablo Aimar en la sub-17 y Javier Mascherano en la sub-23, mientras que en la mayor tan solo fue tenido en cuenta como sparring e hizo un par de entrenamientos.

Valentín Gómez, el futuro capitán

Tras los problemas físicos de Lisandro Martinez y el Cuti Romero en el Mundial 2026, ambos convocados en esta ocasión, Scaloni le dio la oportunidad al defensor del Real Betis de España a mostrar su carta de presentación en esta fecha FIFA, con el objetivo de analizar más de cerca al futuro de la Albiceleste.

Valen Gómez hizo todas las inferiores en Vélez, debutando en 2022 a sus 18 años. Tan solo dos después, fue elegido como capitán del equipo en la temporada que estuvieron cerca de descender y luego salió campeón con el Fortín. Con 1,81m de altura, el zaguero central que también puede jugar de lateral por izquierda, fue vendido al Betis a mediados de 2025 por u$s5,5 millones y de a poco comenzó a ganar más rodaje en el fútbol español.

Valen Gómez en la sub-20.

Como única disputa en las juveniles Albicelestes, Gómez solo tuvo un paso por la sub-20. Disputó la Copa del Mundo de esa categoría en 2023 y quedaron afuera contra Nigeria en octavos de final.