Enner Valencia tuvo sus primeros minutos en Boca en la Copa Sudamericana: cómo fue el debut + Agregar ámbito en









El delantero ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo en la goleada ante Recoleta y volvió a sumar acción oficial tras el Mundial 2026, en un partido que aseguró el pase a cuartos.

Enner Valencia tuvo su estreno en Boca

Boca selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con una contundente victoria frente a Recoleta, en un encuentro que también marcó el debut oficial de Enner Valencia con la camiseta xeneize. El ecuatoriano ingresó en el complemento y sumó sus primeros minutos en un contexto favorable para el equipo.

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El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena manejó el partido con amplitud en el resultado global, lo que permitió una rotación de piezas en el segundo tiempo y la oportunidad para que el delantero tenga su estreno tras su llegada al club.

Ingreso esperado y primeros intentos en el área rival Valencia entró a los 11 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Miguel Merentiel, en medio de un partido ya controlado por Boca. Desde su ingreso, se lo vio participativo pero aún en proceso de adaptación al ritmo del equipo.

Con el marcador ampliamente favorable, el ecuatoriano intentó encontrar espacios en ataque, aunque la falta de continuidad competitiva se hizo notar en algunas decisiones dentro del área.

Valencia entró a los 11 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Miguel Merentiel, en medio de un partido ya controlado por Boca. Desde su ingreso, se lo vio participativo pero aún en proceso de adaptación al ritmo del equipo. Una chance clara que no pudo concretar En el tramo final del encuentro, el delantero tuvo su oportunidad más clara. Tras una jugada colectiva dentro del área, recibió la pelota en posición favorable, pero optó por una asistencia que fue interceptada por la defensa rival.

Más allá de esa acción, su participación también incluyó tareas de apoyo sin pelota, donde colaboró en la presión y en la recuperación en campo propio, algo que el cuerpo técnico valoró en su análisis posterior. El partido dejó además una lectura importante para el cuerpo técnico: Valencia viene de un período prolongado sin competencia oficial tras el Mundial 2026, lo que obliga a una puesta a punto progresiva tanto en lo físico como en lo futbolístico. Arruabarrena destacó que el delantero se encuentra en proceso de adaptación y que su evolución será gradual dentro del esquema del equipo. Con la clasificación asegurada y el debut consumado, Boca ya piensa en los cuartos de final, mientras que Enner Valencia comienza a transitar su etapa inicial en el club con la expectativa de alcanzar su mejor versión en las próximas semanas.