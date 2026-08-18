Cómo quedaron Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo en la Tabla Anual tras la quinta fecha del Torneo Clausura + Agregar ámbito en









Al término de una nueva fecha, los grandes del fútbol argentino siguen mostrando sus carencias y la lucha por la clasificación a las copas del 2027 se complica más y más.

Cómo quedaron los cinco grandes en la Tabla Anual tras la quinta fecha del Torneo Clausura

La Tabla Anual, al cierre de la 5° fecha, tiene como líderes a Independiente Rivadavia, de Mendoza, y Argentinos Juniors, ambos con 41 unidades, seguidos por Vélez, con 39, Rosario Central 38 y Estudiantes 37.

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De los equipos grandes, el único que hoy está ingresando en los playoffs del torneo Clausura es Independiente. Paradójicamente, los dirigentes acaban de echar a su entrenador, Gustavo Quinteros, por una derrota abultada en otro torneo, la Copa Argentina.

River está 11° en la Tabla Anual y marcha 14° en la Zona B. Boca quedó 10° en la Zona A y 6° en la Anual.

Así está la Tabla Anual hoy: El "Millonario" viene de romper su maleficio de derrotas seguidas en el certamen con el triunfo ante Argentinos (2-0), pero es apenas un comienzo.

El "Xeneize", más allá de haber mostrado una evolución en el juego con la llegada de Rodolfo Arruabarrena, no logra ganar con continuidad. Y en el último empate ante Platense sufrió más de la cuenta y fue beneficiado por el arbitraje para no perder.

San Lorenzo y Racing están sumergidos en sus propias crisis. Todos los grandes, en definitiva, se mantienen además lejos en la Tabla Anual que al final del Clausura, teniendo también los puntos obtenidos en el Apertura, le darán una estrella al líder. Lo cierto es que, como se verá en las tablas, los grandes andan a los tumbos. Encuentran algún desahogo, pero necesitan fortalecerse mucho más si quieren tener la mira puesta no sólo en la pelea por ganar el campeonato, sino también pensando en la Tabla Anual y las clasificaciones a las copas internacionales del 2027.