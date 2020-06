Boca en llamas: Bermúdez volvió a cruzar a Tevez

"¿Cómo es el plan Tevez para ser presidente de Boca de la mano de Angelici?", fue el título de una nota publicada en el portal Expediente Político.

Ante esto, el exdefensor utilizó su cuenta de la red social Twitter para sentar su postura y volvió a cargar contra el "Apache".

"Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer", escribió.

https://twitter.com/patronbermudez/status/1277268445911044098 Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer. https://t.co/6IY6Znimn6 — Jorge Bermúdez (@patronbermudez) June 28, 2020

De esta manera, Bermúdez volvió a apuntar contra Tevez, días después de haber afirmado que cuando arribó la nueva dirigencia "era un ex jugador".

"Con él hemos tenido el profundo respeto que tenemos con todo el plantel. Cuando asumimos, Carlos era un ex jugador de fútbol, venía muy golpeado, no era protagonista. Nosotros llegamos y muchos decían que veníamos a darle el punto de salida", el "Patrón".

El atacante, por su parte, anunció este viernes que renovará su contrato con el club por seis meses y que donará el dinero que recibirá a una ONG, remarcando que no quiere "ver nada de plata".

"Con mi familia decidimos donar todo el contrato que me está ofreciendo Boca y después ver cómo estoy, cómo me siento. Me parece bien para Boca, para mí, y le hacemos un bien a la gente en este momento que estamos pasando", comentó.