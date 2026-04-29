Tensión total: cruce entre Leandro Paredes y Matheus Pereira terminó en escándalo tras la derrota de Boca

El final del partido entre Boca y Cruzeiro derivó en una pelea generalizada tras una noche cargada de roces, polémicas y decisiones arbitrales discutidas.

La caída de Boca Juniors por 1-0 ante Cruzeiro en la Copa Libertadores dejó mucho más que un resultado adverso. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha del Grupo D, terminó envuelto en una fuerte gresca entre jugadores de ambos equipos, con Leandro Paredes y Matheus Pereira como principales protagonistas.

Desde los primeros minutos se percibió un clima tenso. A los seis minutos del primer tiempo, Paredes fue amonestado tras un cruce con Pereira , lo que marcó el tono de un partido cargado de fricción. Con el correr del juego, los enfrentamientos individuales se repitieron y elevaron la temperatura dentro del campo.

El arbitraje de Esteban Ostojich también quedó en el centro de la escena. Sus decisiones generaron malestar en el conjunto argentino, especialmente tras la expulsión de Adam Bareiro antes del entretiempo, una jugada que fue ampliamente cuestionada por los futbolistas.

Con el resultado en contra y un jugador menos, Boca Juniors fue en busca del empate en los minutos finales. En ese contexto, un nuevo cruce entre Paredes y Pereira encendió definitivamente el conflicto. El brasileño provocó con gestos, mientras que el mediocampista argentino reaccionó, generando empujones y una caída exagerada que aumentó la tensión.

Tras el pitazo final, la situación se desbordó. Jugadores de ambos equipos se involucraron en una pelea que incluyó corridas, discusiones y forcejeos. Futbolistas como Ayrton Costa y Barinaga también quedaron en el centro de la escena, mientras los cuerpos técnicos intentaban sin éxito contener la situación.

A pesar del caos, con el paso de los minutos la tensión fue cediendo y no pasó a mayores, aunque dejó una imagen negativa en un partido de alta competencia internacional.

Luego del encuentro, Paredes evitó profundizar sobre el conflicto, aunque sí cuestionó el arbitraje y reconoció que el equipo deberá enfocarse en lo que viene. Ahora, el conjunto argentino deberá dar vuelta la página rápidamente, con compromisos tanto en el torneo local como en la continuidad de la Copa Libertadores.