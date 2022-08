¿Quién es el hincha que clamó por Riquelme y Cristina y le hizo el Topo Gigio a la Bombonera?

Si bien Mogotes se enteró en el momento que había sido elegido para intentar meter un gol desde mitad de cancha en un juego que realiza un banco que sponsorea al club de la Ribera, la frase que dijo en plena Bombonera llena comenzó a pergeniarse el día anterior cuando escuchó a una de las vecinas de Cristina Kirchner en Recoleta denostar contra un manifestante que tenía una camiseta de Boca.

“Encima sos de Boca, le dijo con sorna y desprecio”, comenzó explicando “Beto” a Ámbito. “Eso me llamó la atención porque es fácil que te den un micrófono y atacar así. Entonces decidí que cuando tuviera la oportunidad haría lo opuesto: apoyar y dar un mensaje de amor y no de odio”, continuó.

Alberto Mogotes Boca

“No todos los hinchas de Boca, los que somos partidarios de Riquelme o Cristina somos cabeza de termo. Yo soy un tipo grande, viví un montón de gobiernos y muchísimas dirigencias en Boca. No soy militante de nadie. No conozco personalmente ni a Cristina ni a Román. Tampoco soy peronista. Mi adhesión al Kirchnerismo fue a partir que comenzaron a gobernar. De hecho yo a Néstor en su primer mandato no lo voté. Y cuando vi como todos los que estaban a mí alrededor, también de clase media laburante como yo, pudieron progresar me convencí. Hasta que vinieron los que vinieron y terminaron de destrozar lo poco que se había construido”, arremetió.

Mogotes siempre buscó afirmar que su mensaje no buscaba enemigos sino adeptos. “Yo no pretendí ofender a nadie. Al contrario, en ningún momento hablé del otro. Dije lo que a mí me parecía cuando tuve la oportunidad de decirlo. Tampoco es cierto que toda la cancha se vino abajo en insultos. No esperaba una reacción de tamaña magnitud pese a que sé lo que genera Boca”, aclaró.

La Bombonera ese bastión ¿peronista?

“Yo soy del abuelo, peronista y bostero”, se escuchaba seguido durante mucho tiempo de hace no tanto tiempo en la Bombonera. Después llegó Mauricio Macri, las grandes estrellas internacionales y el club fue mutando hacia otro formato y los nuevos hinchas comenzaron a pensar distinto.

Y lo que antes era un inexpugnable bastión peronista ahora ya no lo es. Quedó demostrado en esta pequeña acción de Mogotes. “Veintipico de años de macrismo en el club no fueron en vano”, se lamentó el hincha que tuvo la dicha de ingresar a la Bombonera y cumplir un sueño pero que recibió un trato que no le gustó de sus compañeros de pasión.

“Esta gestión le está devolviendo el club a los socios y al barrio”, aseveró con felicidad y luego agregó: “No estoy de acuerdo en todo con esta dirigencia ni con este Gobierno pero que no me vengan a contar que los que se fueron son mejores que estos. ¿(Daniel) Angelici y toda la tribu de Macri que quedó en el club eran mejor que Román (Riquelme) y (Jorge) Ameal? Déjense de joder”, se envalentonó.

“La diferencia es que en la época del gobierno de Angelici y el Pro cuando vos en la tribuna tenías una mirada disidente y gritabas algo siempre había una patota armada que te venía a buscar. Ahora no pasa”, indicó.

“Beto” se retiró de la Bombonera emulando a su gran ídolo, Riquelme, cuando le hizo el gesto del Topo Gigio al palco del por aquel entonces presidente de Boca. Así, el hombre de 60 años ponía fin a su sueño de pisar el césped de la cancha de su club. “El Topo Gigio lo hice porque me estaban insultando los plateístas”, contó.

Pero Mogotes no se amilana y quiso aclarar que no fue todo odio y rencor. “Ahora así como vi montones de tipos desencajados, deseándome la muerte, invitándome a pelear con un odio acérrimo, al lado había gente que me aplaudía, se cagaba de risa y me felicitaba. A partir de la repercusión que tuvo esto me llegaron innumerables cantidad de adhesiones hasta de amigos y desconocidos que no piensan como yo pero que celebran que haya dicho lo que pensaba”, indicó.

“Yo puedo sostener el grito que dije de Román y Cristina. Yo dije lo que a mí me gusta. Yo fui con el amor y me respondieron con odio y el amor, a la larga, siempre va a vencer al odio”, agregó.

El sueño de pisar la Bombonera y la pesadilla de patear mal

Ni el abucheo ni el hostigamiento, lo que más le duele a Alberto Mogotes es haber pateado mal ese tiro que siempre imaginó lo metería en el arco.

“A mí me sobrepasó la situación, pero le juego a cualquiera de los que me criticaron por cómo pateé y te aseguro que les gano 8 de 10 veces. Jugué a la pelota toda la vida. Pero en ese momento fui a hablar. Me paré mal y le pegué peor y me da bronca porque nunca más voy a tener esa oportunidad, pero agradezco haberla tenido. Pisar la cancha fue un sueño para mí”, recordó entre arrepentimiento y felicidad.

“Me divertí mucho, cumplí un sueño y soy un agradecido de lo que pasó aunque no entiendo toda la repercusión que tuvo esto”, confesó pero siguió con la espina clavada y remarcó: “Yo jamás hubiese la pelota así. Jamás. Pasó mi oportunidad. De todos modos me di un gusto grande”.

"Me hubiese gustado entrar a la Bombonera con mi hijo", se lamentó.

Riquelme y Cristina

“Vi mucha saña y bronca en los medios para darle a Cristina y Riquelme, que me deben estar agradeciendo ja”, bromeó Mogotes antes de repetir que “el insulto no fue unánime, te lo aseguro. Pero esto es como en el fútbol, es más fácil destruir que crear y ante esta situación se escucha más el silbido y el abucheo que los aplausos. Me mandaron filmaciones de todos los costados de la cancha y estaba dividida la aprobación y la denostación”.

Yo lo dije porque lo siento. No lo hice en contra de nadie sino a favor de lo que yo siento. Nos decían que los partidarios del gobierno anterior éramos autoritarios. Lo mismo le dicen a Riquelme. Lo odian porque nunca le van a decir lo que él no quiere decir. Y lo mismo pasa con Cristina. Y por eso les dolió que una persona se metiera y dijera algo que ellos no quieren escuchar delante de 60 mil personas. Si hubiese sido al revés te aseguro que no tenía tanta repercusión”, se mostró convencido.

Alberto Mogotes aprovechó su sueño para dar un mensaje que agitó a las 60.000 personas presentes en aquel domingo inolvidable de la Bombonera cuando Boca derrotaba al líder del campeonato Atlético Tucumán y se metía de lleno en la pelea por el título. Fue un momento inolvidable para este hombre que no esperaba que esas cuatro palabras de apoyo desatarían tanta furia.

“Esto excedió los límites. No era lo que yo buscaba. Fue un dicho personal a favor de lo que pienso y en contra de nadie. No puedo entender ese odio visceral que hay”, finalizó.