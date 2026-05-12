Incidentes en Arabia Saudita: el equipo de Cristiano Ronaldo dejó escapar el título en el final y se desató el caos en las tribunas

Al-Nassr empató 1-1 ante Al-Hilal con un insólito gol sobre la hora y postergó su consagración en la liga saudita. Tras el partido, hinchas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal.

Cristiano Ronaldo no pudo festejar el título con Al-Nassr, que empató sobre la hora ante Al-Hilal en un clásico que terminó con incidentes.

El clásico entre Al-Nassr y Al-Hilal terminó en escándalo en Arabia Saudita . Luego del empate 1-1 que le impidió al equipo de Cristiano Ronaldo consagrarse campeón de manera anticipada, se desató una batalla campal entre hinchas de ambos equipos, con golpes, corridas, palazos y lanzamiento de objetos.

Las imágenes de los incidentes se viralizaron rápidamente y mostraron a simpatizantes vestidos con túnicas tradicionales enfrentándose dentro de las instalaciones del estadio. También se observaron personas intentando separar, mientras otros se sumaban a la pelea en medio del descontrol.

Al-Nassr llegaba con la posibilidad de dar un paso decisivo hacia el título y durante casi todo el encuentro pareció tenerlo bajo control. El equipo de Cristiano se había puesto en ventaja a los 36 minutos , tras un gol de Mohamed Simakan. Todo parecía encaminarse a una noche perfecta, pero cambió en la última jugada.

Cuando se disputaba el minuto 97 y apenas quedaban segundos para el cierre, Al-Hilal lanzó un lateral largo al área. El arquero Bento salió mal, chocó con Iñigo Martínez , perdió el control de la pelota y terminó protagonizando una acción insólita: el balón se le escapó y entró en su propio arco.

El 1-1 cayó como un golpe inesperado para Al-Nassr, que ya se preparaba para festejar. El empate mantuvo abierta la pelea por el campeonato y elevó la tensión de un clásico que ya se jugaba con máxima presión.

Cristiano Ronaldo había sido reemplazado a los 82 minutos por decisión de Jorge Jesús. Al salir, recibió una ovación, pero no dejó de vivir el cierre con intensidad: pidió apoyo a la tribuna, reclamó por el tiempo y siguió cada jugada desde el banco. La cámara lo enfocó después del empate de Al-Hilal. El portugués apareció sentado, primero con la mano en la cara y luego con gesto de incredulidad, sin poder creer cómo se le había escapado un triunfo -y un título- que parecía asegurado.

Tras el pitazo final, se produjeron enfrentamientos entre simpatizantes de Al-Nassr y Al-Hilal. En los videos que circularon en redes sociales se vieron corridas, golpes con palos y lanzamiento de proyectiles entre distintos grupos de hinchas.

La situación obligó a intervenir a personal de seguridad, aunque durante varios segundos el descontrol fue total. Algunas personas intentaron escapar de la zona de los incidentes, mientras otras se acercaron al lugar donde se desarrollaba la pelea.

Cómo quedó la pelea por el título en Arabia Saudita

Pese al empate, Al-Nassr todavía conserva la ventaja en la cima del torneo. El equipo de Cristiano suma 83 puntos y mantiene una diferencia de cinco unidades sobre Al-Hilal, aunque su rival tiene un partido pendiente.

Si Al-Hilal gana ese encuentro, la distancia se reducirá a apenas dos puntos antes de la última fecha. Por eso, el campeonato quedó abierto y la consagración de Al-Nassr, que parecía lista para concretarse, deberá esperar.

El desenlace deportivo encendió el clima fuera de la cancha. La frustración por el empate agónico, la rivalidad entre ambos clubes y la tensión por la definición del torneo derivaron en una escena de violencia que opacó el clásico saudita.