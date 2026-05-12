Belgrano venció 2-0 a Unión y se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Apertura

El Pirata ganó con goles de Adrián Sánchez y Ramiro Hernándes. Ahora espera por el vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Huracán.

Belgrano venció a Unión en Córdoba y avanzó a las semifinales del Torneo Apertura.

Belgrano derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra y se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski volvió a hacerse fuerte en Córdoba, aprovechó el envión anímico tras eliminar a Talleres en el clásico y quedó entre los cuatro mejores del certamen.

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El partido fue parejo durante buena parte del desarrollo, con llegadas para los dos equipos y una actuación clave de Matías Mansilla , que sostuvo a Unión en varios pasajes. Sin embargo, Belgrano encontró la diferencia en el segundo tiempo y terminó cerrando una victoria que desató el festejo de todo Alberdi.

Después de un primer tiempo sin goles, Belgrano empezó a inclinar la cancha en el complemento. A los 20 minutos , tras un córner ejecutado por Emiliano Rigoni , Adrián Sánchez apareció en el área y conectó un cabezazo preciso al palo derecho de Mansilla para marcar el 1-0 .

El gol cambió el partido. Unión, obligado a buscar el empate, adelantó líneas y dejó más espacios en el fondo. El Tatengue tuvo algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa firme y con buenas respuestas de Thiago Cardozo .

Zielinski movió el banco para sostener el resultado y renovar energías. Ingresaron Ramiro Hernándes , Agustín Falcón , Lautaro Gutiérrez y luego Franco Vázquez , mientras Belgrano intentaba aprovechar los espacios que dejaba su rival.

La sentencia llegó en tiempo de descuento. A los 50 minutos del segundo tiempo, Ramiro Hernándes concretó una jugada ofensiva y puso el 2-0 definitivo para asegurar la clasificación del Pirata a las semifinales.

Belgrano espera rival en semifinales

Con la victoria, Belgrano se transformó en el primer semifinalista del Torneo Apertura. Su próximo rival saldrá del cruce entre Argentinos Juniors y Huracán, que se enfrentarán en La Paternal.

El Pirata llega a esa instancia en un gran momento: primero eliminó a Talleres en el clásico cordobés y ahora dejó en el camino a Unión, con otra actuación sólida y el respaldo de su gente en Alberdi.

Para Unión, la derrota marcó el final de su camino en el torneo. El equipo de Leonardo Madelón había llegado a esta instancia después de clasificarse octavo en la Zona A y de dar el golpe en octavos de final ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Formaciones

Belgrano:

Thiago Cardozo; Adrián Spörle, Alexis Maldonado, Lisandro López, Leonardo Morales; Adrián Sánchez, Santiago Longo, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.

Unión:

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Julio César Villagra.