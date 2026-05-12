Belgrano derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra y se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski volvió a hacerse fuerte en Córdoba, aprovechó el envión anímico tras eliminar a Talleres en el clásico y quedó entre los cuatro mejores del certamen.
Belgrano venció 2-0 a Unión y se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Apertura
El Pirata ganó con goles de Adrián Sánchez y Ramiro Hernándes. Ahora espera por el vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Huracán.
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Arrancaron los cuartos de final del Torneo Apertura 2026: Belgrano y Argentinos Juniors son los primeros semifinalistas
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La fuerte chicana de Belgrano a Talleres tras ganar el clásico que hizo explotar las redes sociales
El partido fue parejo durante buena parte del desarrollo, con llegadas para los dos equipos y una actuación clave de Matías Mansilla, que sostuvo a Unión en varios pasajes. Sin embargo, Belgrano encontró la diferencia en el segundo tiempo y terminó cerrando una victoria que desató el festejo de todo Alberdi.
Belgrano golpeó en el segundo tiempo y liquidó el partido en el final
Después de un primer tiempo sin goles, Belgrano empezó a inclinar la cancha en el complemento. A los 20 minutos, tras un córner ejecutado por Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez apareció en el área y conectó un cabezazo preciso al palo derecho de Mansilla para marcar el 1-0.
El gol cambió el partido. Unión, obligado a buscar el empate, adelantó líneas y dejó más espacios en el fondo. El Tatengue tuvo algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa firme y con buenas respuestas de Thiago Cardozo.
Zielinski movió el banco para sostener el resultado y renovar energías. Ingresaron Ramiro Hernándes, Agustín Falcón, Lautaro Gutiérrez y luego Franco Vázquez, mientras Belgrano intentaba aprovechar los espacios que dejaba su rival.
La sentencia llegó en tiempo de descuento. A los 50 minutos del segundo tiempo, Ramiro Hernándes concretó una jugada ofensiva y puso el 2-0 definitivo para asegurar la clasificación del Pirata a las semifinales.
Belgrano espera rival en semifinales
Con la victoria, Belgrano se transformó en el primer semifinalista del Torneo Apertura. Su próximo rival saldrá del cruce entre Argentinos Juniors y Huracán, que se enfrentarán en La Paternal.
El Pirata llega a esa instancia en un gran momento: primero eliminó a Talleres en el clásico cordobés y ahora dejó en el camino a Unión, con otra actuación sólida y el respaldo de su gente en Alberdi.
Para Unión, la derrota marcó el final de su camino en el torneo. El equipo de Leonardo Madelón había llegado a esta instancia después de clasificarse octavo en la Zona A y de dar el golpe en octavos de final ante Independiente Rivadavia en Mendoza.
Formaciones
Belgrano:
Thiago Cardozo; Adrián Spörle, Alexis Maldonado, Lisandro López, Leonardo Morales; Adrián Sánchez, Santiago Longo, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández.
DT: Ricardo Zielinski.
Unión:
Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.
DT: Leonardo Madelón.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Fernando Espinoza.
Estadio: Julio César Villagra.
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