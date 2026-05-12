Mundial 2026: México incorporará perros robot para reforzar la seguridad

El municipio de Guadalupe, en Monterrey, presentó cuatro unidades tácticas que podrán detectar objetos sospechosos, monitorear aglomeraciones y asistir a la Policía en zonas de riesgo.

Guadalupe, en Monterrey, incorporó perros robot tácticos para reforzar la seguridad de cara al Mundial 2026.

El municipio de Guadalupe , ubicado en el área metropolitana de Monterrey, México , incorporó cuatro perros robot tácticos como parte de su operativo de seguridad de cara al Mundial 2026.

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Las unidades formarán parte de la nueva división K9-X , creada para tareas de prevención, vigilancia y disuasión . El objetivo será reforzar el trabajo de la Policía local durante los partidos y eventos vinculados a la Copa del Mundo que se desarrollen en la zona.

Los dispositivos son controlados por efectivos policiales mediante una aplicación instalada en un celular, que permite visualizar en tiempo real la cámara de cada unidad. Además, se manejan con un control similar al de una consola de videojuegos, adaptado al teléfono.

Cada agente encargado de operar los perros robot recibió una capacitación específica para su uso. Según explicaron las autoridades locales, la tecnología permitirá intervenir con mayor rapidez ante situaciones inusuales y reducir la exposición de los policías en escenarios de riesgo.

“Por tierra estos perros robots de K9-X van a apoyar al policía con una primera intervención, con video y entrar finalmente a sitios de riesgo para cuidar la integridad física de los elementos”, detalló el alcalde Héctor García durante la presentación oficial.

El funcionario agregó que las unidades podrán actuar ante incidentes como riñas o situaciones con personas alcoholizadas, especialmente en zonas de alta circulación o concentración de público.

Qué tareas harán durante el Mundial 2026

Los perros robot están equipados con cámaras de video de alta definición, sensores de visión nocturna y un sistema integrado de comando de voz. Con esas herramientas, podrán realizar recorridos en áreas amplias, detectar objetos o comportamientos sospechosos e identificar aglomeraciones fuera de lo habitual.

Además, estarán conectados con los cuerpos de seguridad y protección civil, a los que podrán alertar de manera inmediata ante posibles riesgos.

Aunque el operativo está pensado para el Mundial 2026, las unidades ya comenzaron a utilizarse en controles durante partidos de la liga local del club Rayados de Monterrey, como parte de las pruebas previas a la competencia internacional.