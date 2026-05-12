La nueva tecnología que se implementará en el VAR en los cuartos de final del Torneo Apertura + Seguir en









Se trata de la cámara de Goal Line, una tecnología utilizada por FIFA y Conmebol en sus competiciones, que ya se había puesto en práctica en el fútbol argentino en 2024, para las semifinales de la Copa de la Liga.

La nueva tecnología que se implementará en el VAR a partir de los cuartos de final del Torneo Apertura.

Los cuartos de final del Torneo Apertura contarán con una novedad arbitral. A partir de esta instancia, el VAR tendrá a disposición una nueva toma de cámaras que permite saber si la pelota cruzó en su totalidad la línea de meta.

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Se trata de la cámara de Goal Line, una tecnología utilizada por FIFA y Conmebol en sus competiciones, que ya se había puesto en práctica en el fútbol argentino en 2024, para las semifinales de la Copa de la Liga.

Cómo funciona el sistema Goal Line La herramienta estará perfectamente alineada con el plano vertical de la línea de meta, lo que permitirá a los asistentes del VAR una mayor precisión. Si bien reduce mucho el margen de error, la decisión final la toman los jueces presentes en cabina.

var gol anulado a river.jpg La tecnología ya se había puesto en práctica en el fútbol argentino en 2024, para las semifinales de la Copa de la Liga. Las cámaras especiales capturan una mayor cantidad de cuadros por segundo (FPS). Esto permite que, al pausar la imagen, el balón no se vea borroso y se facilite la decisión a los árbitros en jugadas de milímetros.

Esta tecnología solo se aplica en instancias decisivas, debido a la logística y la economía. El despliegue técnico en todos los estadios del fútbol argentino simultáneamente es sumamente costoso. Por ello, la Liga Profesional y la AFA optan por contratar este servicio adicional para los partidos en etapas definitorias, donde el margen de error debe ser cero.

En este sentido, su implementación llega en un contexto donde las polémicas arbitrales estuvieron presentes durante gran parte del campeonato. Por eso, la AFA decidió reforzar el sistema de revisión en los partidos más importantes del Apertura. El sistema estará presente en los estadios que alberguen los encuentros de esta fase del campeonato en la Liga Profesional. Ocurrirá en los estadios de Belgrano, Argentinos, Rosario Central y River en los cuartos. De esta manera, los primeros partidos en los que se usará esta tecnología serán los cruces entre Belgrano y Unión, y Argentinos Juniors frente a Huracán.