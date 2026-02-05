Más Monumental y millonario que nunca: River cierra contrato récord por el nuevo namig del estadio y los recitales

El club de Nuñez terminó el vínculo, de manera anticipada, con la empresa Chango Más, la cual dejará de figurar como nombre del estadio a principios de 2027, y cerró un acuerdo estratégico integral por u$s 110.000.000, más impuestos, que marcará hito en la explotación comercial de su estadio.

La dirigencia de River cerro un acuerdo estratégico integral por u$s 110.000.000 para la explotación comercial del Estadio Monumental.

El fútbol es un motor global de atracción de marcas, moviendo miles de millones de dólares a través de patrocinios, equipamiento y publicidad, impulsado por su enorme visibilidad y conexión emocional.

Con el fin de conseguir mayores ingresos, los clubes de fútbol de Sudamérica están decidiendo apostar por asociaciones comerciales con empresas a las que se le vende los derechos de cambiar el nombre de los estadios. En la región, Brasil es el principal exponente de esta tendencia, que es muy común en Europa.

En cambio, en los estadios de fútbol de Argentina, el naming sponsorship comenzó a tomar relevancia hacia finales de la década de 2010, siendo Argentinos Juniors pionero en 2018 al renombrar su estadio como "Estadio Autocrédito Diego Armando Maradona". La tendencia se consolidó con hitos importantes como el "Mas Monumental" de River Plate en 2022.

Precisamente River vuelve a ser noticia en este rubro, ya que su presidente Stefano Di Carlo, tras anunciar la ampliación del Estadio Monumental, rescindió de forma anticipada el contrato con Dorinka por el naming del Antonio Vespucio Liberti y cerró un nuevo acuerdo millonario.

La dirigencia riverplatense acordó la ruptura anticipada del vínculo con la empresa Chango Más, que dejará de figurar como nombre del estadio a principios de 2027 pese a que el acuerdo original vencía en 2029 por U$S 20.000.000.

Al mismo tiempo, River cerró con Live Nation, una reconocida promotora de eventos, un acuerdo estratégico integral por u$s 110.000.000 más impuestos que marcará un antes y un después en la explotación comercial del estadio Monumental.

El acuerdo tiene una oferta base de u$s 30.000.000 y se complementa con un convenio firmado junto a Dale Play y DF Entertainment para la continuidad de recitales durante los próximos 10 años, en una operación récord para el club.

El acuerdo establece que, para 2027, River cobrará U$S 30 millones, independientemente de si se concreta la venta del naming.

El estadio no adoptará el nombre de Live Nation: la productora negociará junto al club la incorporación de una marca patrocinadora, cuya identidad deberá ser evaluada y aprobada por River conforme a sus criterios institucionales. En caso de que el naming supere el monto base acordado, el excedente será compartido entre las partes, lo que abre la puerta a ingresos adicionales.

La alianza, que se extiende por una década, otorga la explotación exclusiva de shows internacionales y latinos en el estadio de Núñez.

Live Nation Entertainment, que opera en más de 40 países y es responsable de más de 40.000 eventos anuales, lidera la industria global del entretenimiento en vivo y, junto a DF Entertainment y Dale Play Live, gestionará el uso del recinto para conciertos y espectáculos, consolidando al Monumental como “el venue más importante de Latinoamérica”, según manifestó la propia institución.

Del monto total u$s 80.000.000 corresponden a la realización de al menos 120 shows durante la década, con un esquema de 12 fechas anuales garantizadas, mientras que los u$s 30.000.000 restantes están asociados al derecho de naming del Monumental.

De acuerdo a lo manifestado por la institución, la mayor parte de los desembolsos se concentrará en el primer año del contrato, lo que permitirá planificar inversiones en el plantel profesional, sostener los proyectos de infraestructura y reducir el stock de deuda. El resto de los pagos se ejecutará de manera progresiva a lo largo de los diez años de vigencia, aportando previsibilidad y estabilidad financiera.

Desde la dirigencia, se remarca que la estrategia económica permitirá fortalecer el plantel profesional, mantener los proyectos de infraestructura y reducir el pasivo. El club enfatiza que “con esta alianza estratégica, River Plate consolida su liderazgo regional, potencia su presente y proyecta un futuro económico sólido, ordenado y a la altura de su historia y su grandeza”.

FIRMA DEL CONTRATO RIVER River cerró un acuerdo millonario por u$s 100.000.000 por 10 años con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live, para la comercializacion del Estadio Monumental. @River Plate

Los shows ya confirmados para el 2026 en el Monumental

La firma llega tras el impacto de los recitales de 2025, con Oasis, María Becerra y Dua Lipa como atracciones principales, y responde también a la comodidad operativa destacada por las partes.

Tras el acuerdo entre River y las agencias musicales, ya se informaron las primeras fechas en que el estadio será alquilado para recibir a grandes artistas que conocen el Monumental.

Bad Bunny inaugurará la temporada de recitales con funciones el 13, 14 y 15 de febrero. AC/DC se presentará el 23, 27 y 31 de marzo, y Lali Espósito actuará el 6 y 7 de junio. Se aguarda la confirmación de nuevos shows.

El acuerdo también incorpora un beneficio exclusivo para los socios y socias del club, quienes contarán con un cupo de hasta 10.000 entradas en preventa por artista, permitiéndoles acceder a los tickets antes de la venta general para todos los espectáculos que se realicen en el estadio.

El ambicioso proyecto de la ampliación del Estadio Monumental

Este nuevo acuerdo comercial se complementa con el ambicioso proyecto de ampliación y techado del Monumental, que comenzará en abril y demandará 36 meses de obra, con una inversión superior a u$s 100.000.000.

El plan contempla la construcción de una nueva bandeja superior 360°, la incorporación de unos 16.000 nuevos lugares -sin costo para los socios- y una capacidad final cercana a 101.000 espectadores, además de una renovación estética integral con butacas rojas y blancas que formarán una bandera continua en las tribunas altas. Durante el desarrollo de los trabajos, la localía solo se verá afectada en un máximo de tres partidos.

De este modo, River se posicionará como el club sudamericano que más ingresos genera por el naming de su estadio u$s 3.000.000 por año), por encima de equipos brasileños como Corinthians (u$s 2.840.000), Palmeiras (u$s 2.840.000) y Atlético Mineiro (u$s 1.100.000).

River habilitará la venta de alcohol en el Estadio Monumental

River pondrá en marcha una prueba piloto para permitir la venta de cerveza con alcohol durante los partidos que se disputen en el Monumental, convirtiéndose en el primer estadio de la Buenos Aires en contar con una habilitación de este tipo bajo un esquema de consumo controlado.

El debut de la medida, que se suma al proceso de modernización integral que atraviesa el recinto, será este sábado, cuando River reciba a Tigre desde las 20 horas. La venta estará limitada a sectores específicos denominados “hospitality”, ubicados en plateas, y no estará permitido trasladar las bebidas hacia las tribunas generales, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad.

El protocolo establece, además, restricciones claras: la compra estará habilitada únicamente para mayores de 18 años y con un límite de unidades por persona. El modelo se asemeja al utilizado en festivales como Primavera Sound y Lollapalooza, donde el consumo de alcohol se concentra en zonas delimitadas dentro del predio.