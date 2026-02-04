Un exgoleador de Boca fue ofrecido a River y le interesa a Gallardo: quién es + Seguir en









Mientras River busca cerrar el mercado de pases con un delantero, recibió un ofrecimiento por un goleador con presente en Brasil. ¿Se dará?

El exgoleador de Boca y con presente en el San Pablo de Brasil, Jonathan Calleri, fue ofrecio a River y el entrenador Marcelo Gallardo analizaría la posible contratación del delantero ante la necesidad de reforzar el ataque.

El “Muñeco” buscaría ponerle fin al mercado de pases del elenco millonario con la incorporación de un "nueve" dado que Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio no lo terminan de convencer ni marcar goles.

En los últimos días apareció en la órbita riverplatense el colombiano Rafael Santos Borré, quien ya supo defender la camiseta con la banda roja, pero las negociaciones se estancaron por su alto salario y ahora fue ofrecido el atacante de 32 años con pasado en Boca.

image Sin embargo, la situación del conjunto de Núñez no es sencilla ya que, de querer sumar un refuerzo, deberá desprenderse de un futbolista al exterior -en calidad de cedido o por venta- para liberar cupo, dado que el lugar que liberó Lisandro Bajú lo ocupó Kendry Páez.

Calleri ya fue sondeado por River y el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, pero la operación nunca se concretó. No obstante, la Comisión Directiva del “Millonario” analizará la situación con la idea de incorporar al equipo un jugador que ya fue buscado en tras ventanas de transferencias y que es del agrado del DT.

Si bien es cierto que el cuadro de Núñez está en busca de un delantero, tampoco cuentan con la urgencia de contratar, por lo que podrían aguardar hasta el mercado invernal para definir si acelerar por un atacante.