La razón por la que Kendry Páez no debutará este sábado en River: cuándo será su estreno oficial

El mediocampista ofensivo firmó contrato con el Millonario tras su préstamo en el Racing de Estrasburgo. Su último partido oficial fue el 18 de enero pasado frente al Metz de Francia por la Ligue 1.

Kendry Páez no debutará el sábado frente a Tigre.

La llegada de Kendry Paez a River revolucionó el mercado de pases al tratarse de la máxima promesa del fútbol ecuatoriano con tan solo 18 años. Tras haber emigrado al Chelsea de Inglaterra desde Independiente del Valle, y un breve paso a préstamo por el Racing de Estrasburgo, el juvenil firmó contrato con el club de Núñez. Sin embargo, las expectativas por su debut deberán esperar: no será convocado para el compromiso del sábado ante Tigre por el Torneo Apertura.

El mediocampista ofensivo ya se encuentra a las órdenes de Marcelo Gallardo, quién determinó que el futbolista no será de la partida para el próximo partido en el Monumental. Esta decisión se enmarca en un acuerdo entre el cuerpo técnico y el jugador para realizar una puesta a punto física y técnica de diez días para logra una adaptación óptima al ritmo del fútbol argentino.

De esta manera, durante la jornada de este miércoles fue el único futbolista que realizó un segundo turno de entrenamiento para comenzar a ponerse en perfectas condiciones desde lo físico. El plan es que el ecuatoriano haga su debut oficial el martes 17 de febrero en el duelo frente a Ciudad de Bolívar por Copa Argentina.

kendry paez river 2 A pesar de no haber sido titular en el Racing de Estrasburgo, Páez llegó con ritmo debido a que en Europa se encuentran a mitad de temporada. Con el conjunto francés disputó 718 minutos, distribuidos en 21 partidos.

Sin embargo, el futbolista no juega un partido oficial desde el 18 de enero pasado, cuando ingresó un minuto en la victoria 2-1 del Estrasburgo sobre Metz por la fecha 18 de la Ligue 1 en condición de local. Debido a esto, la decisión de postergar su debut responde a la intención del entrenador de "no quemar etapas" con el juvenil.

Qué dorsal que usará Kendry Páez Con el inicio de la temporada en River, varios futbolistas cambiaron el número de sus camisetas. Este fue el caso de jugadores como Germán Pezzella, que abandonó el 6 por el 20, y Sebastián Driussi que dejó la 19 por la 9. En ese sentido, al crack ecuatoriano le quedaban disponibles los dorsales: 2, 3, 4, 14, 19, 24, 25, 27 y 35. Finalmente, Páez usará la camiseta número 19, dorsal que quedó vacante tras el cambio de Driussi. La elección ya quedó definida y marca otro paso en su integración al plantel profesional, mientras Gallardo evalúa con cautela el momento adecuado para darle minutos en cancha. La llegada del ecuatoriano responde a una necesidad concreta del equipo al precisar de un futbolista desequilibrante, fuerte en el uno contra uno y con capacidad creativa. Era un perfil que el plantel no tenía y que el DT había intentado sumar sin éxito en el último mercado.

