River venderá cerveza con alcohol en el Monumental: prueba piloto y consumo controlado + Seguir en









El club implementará desde el sábado un sistema para mayores de 18 años, limitado a sectores hospitality, con controles estrictos y sin traslado a las tribunas.

River venderá cerveza con alcohol en su cancha.

River habilitará desde el próximo sábado la venta de cerveza con alcohol en el Monumental, en un esquema de consumo controlado, limitado a sectores específicos y bajo un sistema piloto para mayores de 18 años. La novedad se estrenará ante Tigre por el Torneo Apertura y marca un hecho inédito en el fútbol argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida se pondrá en marcha cuando el Millonario reciba a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura y se enmarca dentro de un proceso de modernización integral del Estadio Monumental, que se desarrollará durante los próximos tres años, junto con las obras de ampliación y techado.

Partido a partido, los cambios ya comenzaron a ser visibles. En el último encuentro frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, los hinchas pudieron observar los avances en la fachada de la tribuna Belgrano, la apertura de un nuevo bodegón en esa platea y la instalación de pantallas en las troneras de las tribunas altas.

Cómo será la venta de la cerveza con alcohol en el Monumental estadio cerveza.jpg River venderá cerveza en su estadio, algo inédito para el fútbol local. El Español Ahora, quienes asistan el próximo sábado al duelo entre River y Tigre se encontrarán con una novedad histórica para los eventos deportivos en la Argentina: la posibilidad de consumir bebidas alcohólicas dentro del estadio, algo habitual en recitales y espectáculos masivos, pero hasta el momento inédito en el fútbol argentino.

Según contó Bolavip, la venta de cerveza con alcohol comenzará el sábado 7 de febrero y se realizará dentro de un sector especial de tipo hospitality. El consumo estará limitado por persona y no se permitirá el traslado de la bebida fuera de ese espacio, replicando el modelo que se utiliza en festivales como el Lollapalooza.

En esta primera etapa, la iniciativa funcionará como prueba piloto. Solo podrán acceder a la compra de cerveza con alcohol los mayores de 18 años que asistan a las plateas San Martín y Belgrano Medias, Bajas e Inferiores. La bebida no podrá ingresarse a las plateas y deberá consumirse exclusivamente dentro del entorno controlado dispuesto por el club, con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes.