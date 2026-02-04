SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de febrero 2026 - 13:35

#CR7ARiver: la inesperada tendencia nacional que arrasa en las redes sociales

Los hinchas de River hicieron tendencia nacional su pedido por el histórico delantero portugués, quien está en conflicto con su club y podría irse de Arabia Saudita.

Ante la alarmante sequía goleadora de sus delanteros, profundizada por la lesión de Sebastián Driussi y los dichos del entrenador, los hinchas de River revolucionaron las redes sociales este miércoles e hicieron tendencia nacional #CR7ARiver.

El pedido de miles de hinchas riverplatenses es claro: quieren conseguir que Cristiano Ronaldo se ponga la banda roja y juegue en el Monumental. ¿Un sueño imposible?

El propio futbolista portugués sorprendió hace unos meses revelando en una conferencia de prensa que recibió un llamado del club de Núñez para disputar el pasado Mundial de Clubes en Estados Unidos. Además, por más que dijo que es difícil, no le cerró las puertas a una posible llegada a River. "Nunca se sabe", aseguró con una sonrisa.

Los tuits de los hinchas de RIver con #CR7ARiver

image

image

image

image

image

image

image
image

image

image

