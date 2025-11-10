Casi cien trapitos demorados y varios detenidos durante el Superclásico entre Boca y River







Antes durante y después del Superclásico, se realizó un gran operativo de seguridad en el estadio a Bombonera, donde se demoraron trapitos y hubo detenidos.

La Polícia de la Ciudad desplegó un amplio operativo de prevención y control en el estadio la Bombonera el domingo, en el marco del Superclásico entre Boca y River, con casi cien trapitos demorados y varios detenidos.

En la fecha 15 del Torneo Clausura, el "Xeneize" le ganó 2-0 al "Millonario" con goles de Exequiel Zeballos y el uruguayo Miguel Merentiel y, en este contexto, la Polícia de la Ciudad desplegó un amplio operativo de prevención y control en las inmediaciones del estadio.

En este procedimiento, se demoraron 80 cuidacoches, se labraron 340 actas contravencionales y se detuvieron 13 personas por tenencia de estupefacientes y atentado y resistencia a la autoridad.

El operativo fue supervisado por el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Sur, y estuvo orientado a garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de las normas vigentes durante el desarrollo del partido.

Asimismo, cuatro micros fueron remitidos por diversas irregularidades en los controles realizados por personal de Tránsito de Seguridad. Además, en el tercer anillo de control se demoraron a 80 trapitos y se les labraron actas por infracción al artículo 92 del Código Contravencional.

Durante el operativo, el personal policial labró 266 actas por ingresar sin entrada, 19 actas por derecho de admisión vigente, 6 actas por ingresar sin autorización e incitar al desorden, 5 actas por ingresar sin entrada, perturbar filas o no respetar vallado, 3 actas por incitar al desorden y otras 3 actas por ingresar pirotecnia.