Las repercusiones de la crisis de River: "La vuelta de Gallardo fue lo peor que nos pudo pasar"

El "Millonario" cayó ante Boca en el Superclásico y llevó su mal momento futbolístico hacia el borde del abismo. El silencio de Gallardo y el enojo de los hinchas.

River cayó por 2-0 ante Boca en La Bombonera en una edición del Superclásico que ya en la previa lo encontraba en medio de una asfixiante crisis deportiva . El resultado fue el iceberg con el que finalmente se estrelló el equipo de Marcelo Gallardo. Resta saber si el barco se hundirá o si, rememorando viejas y anheladas épocas, podrá salir a flote.

Es que el próximo encuentro ante Vélez, por la última fecha del Torneo Clausura 2025 , será el punto inflexión para el mal momento millonario. Si gana, River podría finalmente comenzar a pensar en el futuro, con un boleto a la Copa Libertadores incluido. Pero si pierde, el "Fortín" podría ser el Waterloo de "Napoleón".

El elenco de Núñez está tercero en la Tabla Anual, en zona de repechaje para la próxima Copa, con 52 puntos. Le siguen Argentinos Juniors y Riestra con 51, pero con un encuentro menos. Además, Racing y San Lorenzo le pisan los talones con 50 unidades.

Sin embargo, el "Millonario" también tiene que mirar la tabla de su zona. Si bien todo parece indicar que clasificarán a los playoffs del Torneo, actualmente marchan sextos, de ocho que pasan de ronda.

Lo cierto es que de sus últimos once partidos, River perdió nueve (cinco de sus últimos seis). Además, entre esas derrotas se incluyen la eliminación de la Copa Libertadores en manos de Palmeiras, la caída ante Independiente Rivadavia que le valió la despedida de la Copa Argentina y el reciente fracaso ante Boca.

Las repercusiones de la derrota de River y su crisis futbolística

La primer repercusión inmediata es la de su cuestionado, aunque ratificado, entrenador, Marcelo Gallardo, quien decidió no hablar en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo. Le quedará hacer autocrítica puertas para adentro.

En cuanto a los jugadores, muchos de ellos apuntados por su rendimiento y con flojas actuaciones en el Superclásico, solo uno prestó declaraciones tras la caída en La Bombonera. Fue Franco Armani, el capitán y principalmente, quien aseguró: "Es un momento difícil. Nos hacemos responsables".

Además, el arquero campeón del mundo fue tajante: "Están buscando mucho cosas por algún lado y no hay cosas por ningún lado. Acá estamos siempre unidos".

Embed "ESTÁN BUSCANDO MUCHO COSAS POR ALGÚN LADO Y NO HAY COSAS POR NINGÚN LADO, ACÁ ESTAMOS SIEMPRE UNIDOS"



Franco Armani, CLARÍSIMO luego de la derrota de River en el Superclásico



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gy0brCtTkg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

Por el lado de los hinchas del cuadro riverplatense, hubo dos corrientes a la hora de reaccionar a la derrota.

En primer lugar, estuvieron los que reprocharon por el desempeño del árbitro del encuentro, Nicolás Ramírez, denunciando una tendenciosa actuación por parte del colegiado. En particular, la fanaticada millonaria reclamó por una supuesta falta de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en el primer gol de Boca, y por las pequeñas acciones de juego, en las que sintieron que el referí tuvo una tendencia en favor del "Xeneize".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frabigol/status/1987618988113703383&partner=&hide_thread=false Nos están bombeando y robando a diestra y siniestra. Como pasa siempre.



Dos expulsiones no cobradas.

Tres amarillas perdonadas.

Martinez Quarta mal amonestado.

Falta previa en el gol de boca.



Gestión Chiqui Tapia - Riquelme, la corrupción de todos los días en la AFA. pic.twitter.com/aWQyXmV9Qh — Fran (@frabigol) November 9, 2025

Luego, estuvieron lo que directamente apuntaron al rendimiento de su equipo y a la mano del entrenador. Criticas como "lo único que espero es que (Gallardo) pierda todo tipo de autoridad", o "¿Hasta cuando vamos a tener que soportar a Borja en River?" se leyeron en las redes sociales de los hinchas de River.

Incluso, el reconocido streamer hincha del millonario, Mernuel, fue más allá en su cuenta de X. "La vuelta de Gallardo fue lo peor que nos pudo pasar", escribió.