Así quedó el historial entre Boca y River tras el Superclásico

Tras la edición 265 del máximo duelo del fútbol argentino, el Xeneize estiró la ventaja sobre el Millonario en la lista de encuentros disputados.

Así quedó el historial completo entre Boca y River tras un nuevo Superclásico

Luego del 2-0 logrado en la Bombonera por el Torneo Clausura 2025, Boca estiró la diferencia histórica que mantiene sobre River en el historial general de los Superclásicos oficiales.

Hasta el momento, se enfrentaron 265 veces, con 93 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates. El "Xeneize" suma 341 goles convertidos, mientras que el "Millonario" acumula 322. Cabe recordar que el primer enfrentamiento entre ambos fue en 1913, en la cancha de Racing.

Si se consideran solo los choques de la era profesional de la Primera División, Boca lidera con 76 victorias, River tiene 69 triunfos y se registraron 63 empates.

Por competiciones internacionales, en 16 encuentros entre copas Libertadores y Sudamericana, River obtuvo cinco triunfos, Boca ganó tres y hubo ocho empates.

En el total de cruces por copas nacionales e internacionales combinadas, contabilizan 33 partidos: 12 triunfos para Boca, 10 para River y 11 empates.

Sin embargo, en los duelos mano a mano la historia es diferente: River lidera con 13 mano a mano ganados, contra 9 de Boca. Además, en finales disputadas, el "Millonario" ganó dos y el "Xeneize" una.