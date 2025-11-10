Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 10 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cerró a $1.445 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.401,78 para la compra y $1.454,66 para la venta, en la jornada del viernes.

Las reservas brutas internacionales cayeron en u$s753 millones este viernes producto de un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) y cerraron en u$s40.260 millones . No obstante, a nivel semanal tuvieron un incremento de u$s878 millones y de u$s10.653 millones en lo que va del año.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.415 para la venta .

El dólar blue cerró en $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.471,71 y la brecha con el dólar oficial es de 4%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 10 de noviembre

El dólar MEP cotizó a $1.454,69 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 10 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 10 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,75, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 10 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s103.265, según Binance.