Los mejores memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico







La victoria 2-0 ante River no solo le dio a Boca el pase a la Copa Libertadores 2026, sino también protagonismo en las redes, donde los hinchas apuntaron contra Franco Armani, Paulo Díaz y Marcelo Gallardo.

El "falso Gallardo", presente en los memes del Superclásico.

La victoria de Boca Juniors por 2-0 en el Superclásico frente a River Plate, que además selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026, generó una oleada de memes en las redes sociales. El héroe del encuentro fue Exequiel Zeballos, autor de un gol y una asistencia, pero las burlas se centraron principalmente en el desempeño del equipo rival.

Las redes sociales se inundaron de imágenes y comentarios irónicos tras el Superclásico disputado este domingo en la Bombonera. Los fanáticos xeneizes celebraron no solo el triunfo, sino también el hecho de haber dejado a su histórico rival complicado de cara a acceder al máximo torneo continental por la tabla general.

Hubo memes para Franco Armani, cuestionado un “flojísimo rebote” que derivó en el primer gol de Boca. También hubo críticas y bromas hacia Paulo Díaz, responsable de un error defensivo que facilitó el segundo tanto del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Sin embargo, el blanco final de las ironías fue Marcelo Gallardo. Los usuarios recordaron con sarcasmo la reciente renovación de su contrato, en un momento en que River atraviesa una racha negativa con cinco derrotas en los últimos seis partidos.

Además, hubo memes para Zeballos, quien sin lugar a dudas fue la gran figura de la tarde, con un gol y una asistencia. Y quien también se llevó la mirada de las redes fue la estrella pop Dua Lipa, que estuvo presente en la cancha.

