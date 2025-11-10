Claudio Úbeda le dedicó a Miguel Ángel Russo la victoria de Boca a River en el Superclásico y habló de su continuidad

Claudio Úbeda habló luego del triunfo en el Superclásico, destacó la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y le dedicó el resultado final a Miguel Ángel Russo, su antecesor en el cargo
El DT del Xeneize recordó al fallecido entrenador y lo homenajeó dedicándole el triunfo sobre el Millonario este domingo en la Bombonera.
Recordemos que Úbeda tomó el puesto de entrenador el pasado 8 de octubre, fecha del fallecimiento de Russo.
"Cuando terminó el partido me abrace con Juvenal (Rodríguez) porque nos acordábamos de Miguel. Gran parte de lo que se ve, es de él. Está festejando con nosotros desde arriba. Queríamos compartirlo con él y su familia que está cerca nuestro. Apenas terminó el partido me acordé de Miguel", reconoció Úbeda con emoción.
A su vez, también se refirió a la clasificación de Boca a la próxima Copa Libertadores: "Era el objetivo principal".
Por otro lado, se refirió a su posible continuidad en el cargo en 2026. "Los chicos nos escuchan, pero nuestra continuidad no depende de mí. Nos sentimos privilegiados de ser parte de esta institución, que tenemos todo. Nosotros estamos muy conformes", deslizó.
